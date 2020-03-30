Новим очільником МОЗ став Максим Степанов: що про нього відомо

Максим Степанов – колишній губернатор Одеської області. Степанов має медичну освіту, зокрема на посаді губернатора Одещини успішно впроваджував зміни у сфері медицини.

За останні сім місяців у МОЗу змінилося три очільники, Максим Степанов – четвертий. Біографію Максима Степанова підготувала редакція Здоров'я 24.

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Біографія Максима Степанова

Максим Степанов – лікар та політичний діяч. Народився в сім'ї медиків. Максим Степанов хірург за першою освітою, також відомо, що дружина – нефролог вищої категорії.

Народився 18 серпня 1975 року в місті Сковородіно, Російська Федерація. Середню освіту здобував у одній з місцевих шкіл. Після отримання атестата вступив в Донецький національний медичний університет, де з 1992 року по 1998 рік вивчав спеціальність "Хірургія".

У 2004 році закінчив КНЕУ за спеціальністю "Міжнародна економіка".

Кар'єра

У 2011 – 2016 роках – Степанов був директором поліграфкомбінату "Україна", яка однією з перших почала друкувати в країні ID-картки. Степанов відзначився тим, що протидіяв так званій "паспортній мафії", відтак ID-картки, які друкувала "Україна" стали дешевшими за попередні зразки документів.

У 2017 – 2019 роках – губернатор Одеської області. Серед перемог Степанова на цій посаді виділяють: запуск телемедицини, відкриття найбільшого в країні центру нефрології, створення "карти реперфузійних клінік" для пацієнтів з хворобами серця по всій області; запуск дистанційного навчання для школярів з віддалених сіл; будівництво траси Одеса-Рені.

Політична діяльність

У 2019 році під час президентської кампанії, вступив у відкритий конфлікт з Петром Порошенко. За словами Степанова, він не захотів роздавати по 1000 гривень з бюджету під вибори, за що був відсторонений.

Що передувало призначенню Степанова

Під час спалаху захворюваності на коронавірус в Україні вже колишній голова ОДА зайнявся волонтерством та почав допомагати одеським лікарням. Зокрема, закупив для медиків захисні костюми, апарат штучної вентиляції легенів і 4000 респіраторів.

Подейкують, що Максима Степанова готували в міністри охорони здоров'я ще в уряді Гончарука, замість Уляни Супрун. Однак в останній момент призначили Зоряну Скалецьку – людину з оточення Радуцького.

Потім кандидатуру Степанова розглядали, коли звільняли Скалецьку. Однак призначили Іллю Ємця.

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