Ідеальна вага тіла: Аніта Луценко розповіла, як вирахувати свою норму

Щоб бути здоровою і красивою, не потрібно гнатися за низькою вагою та параметрами моделі – варто лише знати ідеальну вагу для своєї тілобудови та зросту.

Правильна вага не лише є помітною на фігурі жінки, вона також дозволяє відмінно себе почувати, бути сповненою енергії і не мати проблем зі здоров’ям.

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Як зауважує фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко наразі в Україні виробився культ занадто худих дівчат.

Ідеальний вага – це та, при якій людина проживе максимально довге життя. Знаєте в чому сучасна проблема? Всі хочуть і орієнтуються на вагу нижче норми. Хоча така норма є,

– наголосила вона.

Тому, вона оприлюднила просту схема, за якою можна розрахувати ідеальну вагу для свого тіла.



Таблиця розрахунку ідеальної ваги

Зверху у таблиці позначена норма ваги, а зброку – ріст. Якщо співставити їх для своїх параметрів – вийде певний квадратик, що має свій колір. Саме колір і показує, чи є вага занизькою, чи навпаки – занадто великою.

Таблиця є загальною. Тому вираховуючи свою ідеальну вагу варто врахувати, що вона має певні нюанси, неточності, а організм – свої особливості.

Фітнес-тренер також зауважила, що чимало дівчат роблять все для того, аби бути дуже худими. Вони сидять на виснажливих дієтах, тренуються щодня по кілька годин тощо.

"У нас культ занадто худих, неадекватно худих. Їх зводять в ранг – класних. Але худі – не потребують лікаря. Сухий прес без краплі жиру – це не норма для жінки. Так само як і ожиріння", – зауважила Луценко.

Тому, вона відзначила, що в кожної жінки має бути баланс в організмі та нормальна, здорова вага.

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