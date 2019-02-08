Ідеальна вага тіла: Аніта Луценко розповіла, як вирахувати свою норму

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Як розрахувати свою вагу по зросту - таблиця
Як вирахувати ідеальну вагу тіла / Фото з відкритих джерел

Щоб бути здоровою і красивою, не потрібно гнатися за низькою вагою та параметрами моделі – варто лише знати ідеальну вагу для своєї тілобудови та зросту.

Правильна вага не лише є помітною на фігурі жінки, вона також дозволяє відмінно себе почувати, бути сповненою енергії і не мати проблем зі здоров’ям.

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Як зауважує фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко наразі в Україні виробився культ занадто худих дівчат.

Ідеальний вага – це та, при якій людина проживе максимально довге життя. Знаєте в чому сучасна проблема? Всі хочуть і орієнтуються на вагу нижче норми. Хоча така норма є,
наголосила вона.

Тому, вона оприлюднила просту схема, за якою можна розрахувати ідеальну вагу для свого тіла.


Таблиця розрахунку ідеальної ваги

Зверху у таблиці позначена норма ваги, а зброку – ріст. Якщо співставити їх для своїх параметрів – вийде певний квадратик, що має свій колір. Саме колір і показує, чи є вага занизькою, чи навпаки занадто великою.

Таблиця є загальною. Тому вираховуючи свою ідеальну вагу варто врахувати, що вона має певні нюанси, неточності, а організм свої особливості.

Фітнес-тренер також зауважила, що чимало дівчат роблять все для того, аби бути дуже худими. Вони сидять на виснажливих дієтах, тренуються щодня по кілька годин тощо.

"У нас культ занадто худих, неадекватно худих. Їх зводять в ранг – класних. Але худі не потребують лікаря. Сухий прес без краплі жиру це не норма для жінки. Так само як і ожиріння", зауважила Луценко.

Тому, вона відзначила, що в кожної жінки має бути баланс в організмі та нормальна, здорова вага.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идеальный вес- это тот, при котором человек проживет максимально долгую жизнь! Знаете в чём проблема современная?! Все хотят и ориентируются на вес НИЖЕ НОРМЫ! Хотя есть норма! Сверху вес , слева рост в таблице ИМТ(Гугл в помощь для расчета и понимания) ! Посмотрите свою! Скорее всего вы в норме! Расслабьтесь и думайте про качество кожи, счастье в глазах, друзей и путешествия, зарядку утром в кайф и танцы! Сегодня хочется донести одну простую мысль: чтоб стать НЕНОРМАЛЬНО худым( ниже нормы) нужно прикладывать НЕНОРМАЛЬНЫЕ усилия! Диеты, уколы, тренировки по 2 часа ежедневно и тд...ну вы сами знаете! У нас культ слишком худых! Неадекватно худых! Они возводятся в ранг -классных! Худые не здоровые! Сухой Пресс без капли жира- это не норма для женщины! Также как и с ожирением! Мера, норма, баланс! ️ P.S. Любые схемы и таблицы и чистая математика для фигуры конечно имеет свои нюансы и неточности, но направление моей мысли вы думаю уловили ;)

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

 

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Теги: Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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