Як зрозуміти, що у вас проблеми з імунітетом

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Проблеми з імунітетом – симптоми імунодефіциту людини
Поганий імунітет: ознаки / pixabay.com

Імунодефіцит – стан, при якому імунна система не здатна виконувати правильно свою функцію – захищати організм від зовнішніх факторів (віруси, бактерії, гриби і ін.) та власних змінених клітин.

Імунодефіцити бувають вродженими – первинними (пов'язані з генетичними порушеннями) і набутими (виникає після серйозного зовнішнього впливу, такого як радіація, хіміотерапія, СНІД і ін.).

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Вроджений імунодефіцит, може проявитися в 40 і в 50 років. Пацієнти з первинним імунодефіцитом гинуть без виставленого діагнозу, але, при своєчасній діагностиці та адекватній терапії, ці люди можуть жити повноцінним життям і мати здорових дітей. 

Народитися дитина з первинним імунодефіцитом може в абсолютно здорових батьків. Прояви різноманітні, ознаками імунодефіциту можуть бути не тільки схильність до частих інфекцій, але і до аутоімунних захворювань, більш частого виникнення пухлин.

Ознаки імунодефіциту у дітей  

  1. Відставання немовляти у вазі через діарею;
  2. Незрозумілі повторювані висипи у дітей до року;
  3. Рецидивуючі грибкові інфекції шкіри і слизових оболонок у дітей старше одного року;
  4. Випадки імунодефіцитів або ранніх смертей від інфекцій в сім'ї;
  5. Дві або більше важких синуситів протягом року;
  6. Дві або більше пневмоній протягом року;
  7. Вісім і більше гнійних отитів протягом року;
  8. Антибактеріальна терапія, що проводиться більш двох місяців без ефекту;
  9. Ускладнення при проведенні вакцинації ослабленими живими вакцинами (БЦЖ, поліомієліт);
  10. Важкі інфекції, викликані атиповими мікроорганізмами (наприклад, пневмоцистна інфекція, атипові мікобактерії, цвілеві грибки);
  11. Захворювання, викликані бактеріями безпечними для здорової людини;
  12. Дві і більше генералізовані інфекції (менінгіт, остеомієліт, септичний артрит, емпієма плеври, сепсис);

Ознаки імунодефіцитів у дорослих 

  1. Два і більше отити на рік;
  2. Два і більш важких загострення синуситу на рік;
  3. Дві і більше пневмонії в рік або одна пневмонія в рік, більше двох років поспіль;
  4. Необхідність застосування антибіотиків внутрішньовенно для досягнення контролю інфекційного процесу;
  5. Повторювані глибокі абсцеси шкіри або внутрішніх органів;
  6. Стійкий рідкий кал з втратою маси тіла;
  7. Два і більше епізоди важкої генералізованої інфекції;
  8. Атиповий перебіг гематологічних і аутоімунних захворювань;
  9. Рецидивуючі системні інфекції, викликані мікобактеріями;
  10. Рецидивуючі грибкове ураження слизових оболонок і шкіри;
  11. Захворювання, викликані бактеріями безпечними для здорової людини;
  12. Дві і більше генералізовані інфекції (менінгіт, остеомієліт, септичний артрит, емпієма плеври, сепсис).

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Імунітет
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