Як зрозуміти, що у вас проблеми з імунітетом
Імунодефіцит – стан, при якому імунна система не здатна виконувати правильно свою функцію – захищати організм від зовнішніх факторів (віруси, бактерії, гриби і ін.) та власних змінених клітин.
Імунодефіцити бувають вродженими – первинними (пов'язані з генетичними порушеннями) і набутими (виникає після серйозного зовнішнього впливу, такого як радіація, хіміотерапія, СНІД і ін.).
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Вроджений імунодефіцит, може проявитися в 40 і в 50 років. Пацієнти з первинним імунодефіцитом гинуть без виставленого діагнозу, але, при своєчасній діагностиці та адекватній терапії, ці люди можуть жити повноцінним життям і мати здорових дітей.
Народитися дитина з первинним імунодефіцитом може в абсолютно здорових батьків. Прояви різноманітні, ознаками імунодефіциту можуть бути не тільки схильність до частих інфекцій, але і до аутоімунних захворювань, більш частого виникнення пухлин.
Ознаки імунодефіциту у дітей
- Відставання немовляти у вазі через діарею;
- Незрозумілі повторювані висипи у дітей до року;
- Рецидивуючі грибкові інфекції шкіри і слизових оболонок у дітей старше одного року;
- Випадки імунодефіцитів або ранніх смертей від інфекцій в сім'ї;
- Дві або більше важких синуситів протягом року;
- Дві або більше пневмоній протягом року;
- Вісім і більше гнійних отитів протягом року;
- Антибактеріальна терапія, що проводиться більш двох місяців без ефекту;
- Ускладнення при проведенні вакцинації ослабленими живими вакцинами (БЦЖ, поліомієліт);
- Важкі інфекції, викликані атиповими мікроорганізмами (наприклад, пневмоцистна інфекція, атипові мікобактерії, цвілеві грибки);
- Захворювання, викликані бактеріями безпечними для здорової людини;
- Дві і більше генералізовані інфекції (менінгіт, остеомієліт, септичний артрит, емпієма плеври, сепсис);
Ознаки імунодефіцитів у дорослих
- Два і більше отити на рік;
- Два і більш важких загострення синуситу на рік;
- Дві і більше пневмонії в рік або одна пневмонія в рік, більше двох років поспіль;
- Необхідність застосування антибіотиків внутрішньовенно для досягнення контролю інфекційного процесу;
- Повторювані глибокі абсцеси шкіри або внутрішніх органів;
- Стійкий рідкий кал з втратою маси тіла;
- Два і більше епізоди важкої генералізованої інфекції;
- Атиповий перебіг гематологічних і аутоімунних захворювань;
- Рецидивуючі системні інфекції, викликані мікобактеріями;
- Рецидивуючі грибкове ураження слизових оболонок і шкіри;
- Захворювання, викликані бактеріями безпечними для здорової людини;
- Дві і більше генералізовані інфекції (менінгіт, остеомієліт, септичний артрит, емпієма плеври, сепсис).
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