Як зрозуміти, що у вас проблеми з імунітетом

Імунодефіцит – стан, при якому імунна система не здатна виконувати правильно свою функцію – захищати організм від зовнішніх факторів (віруси, бактерії, гриби і ін.) та власних змінених клітин.

Імунодефіцити бувають вродженими – первинними (пов'язані з генетичними порушеннями) і набутими (виникає після серйозного зовнішнього впливу, такого як радіація, хіміотерапія, СНІД і ін.).

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Вроджений імунодефіцит, може проявитися в 40 і в 50 років. Пацієнти з первинним імунодефіцитом гинуть без виставленого діагнозу, але, при своєчасній діагностиці та адекватній терапії, ці люди можуть жити повноцінним життям і мати здорових дітей.

Народитися дитина з первинним імунодефіцитом може в абсолютно здорових батьків. Прояви різноманітні, ознаками імунодефіциту можуть бути не тільки схильність до частих інфекцій, але і до аутоімунних захворювань, більш частого виникнення пухлин.

Ознаки імунодефіциту у дітей

Відставання немовляти у вазі через діарею; Незрозумілі повторювані висипи у дітей до року; Рецидивуючі грибкові інфекції шкіри і слизових оболонок у дітей старше одного року; Випадки імунодефіцитів або ранніх смертей від інфекцій в сім'ї; Дві або більше важких синуситів протягом року; Дві або більше пневмоній протягом року; Вісім і більше гнійних отитів протягом року; Антибактеріальна терапія, що проводиться більш двох місяців без ефекту; Ускладнення при проведенні вакцинації ослабленими живими вакцинами (БЦЖ, поліомієліт); Важкі інфекції, викликані атиповими мікроорганізмами (наприклад, пневмоцистна інфекція, атипові мікобактерії, цвілеві грибки); Захворювання, викликані бактеріями безпечними для здорової людини; Дві і більше генералізовані інфекції (менінгіт, остеомієліт, септичний артрит, емпієма плеври, сепсис);

Ознаки імунодефіцитів у дорослих

Два і більше отити на рік; Два і більш важких загострення синуситу на рік; Дві і більше пневмонії в рік або одна пневмонія в рік, більше двох років поспіль; Необхідність застосування антибіотиків внутрішньовенно для досягнення контролю інфекційного процесу; Повторювані глибокі абсцеси шкіри або внутрішніх органів; Стійкий рідкий кал з втратою маси тіла; Два і більше епізоди важкої генералізованої інфекції; Атиповий перебіг гематологічних і аутоімунних захворювань; Рецидивуючі системні інфекції, викликані мікобактеріями; Рецидивуючі грибкове ураження слизових оболонок і шкіри; Захворювання, викликані бактеріями безпечними для здорової людини; Дві і більше генералізовані інфекції (менінгіт, остеомієліт, септичний артрит, емпієма плеври, сепсис).

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