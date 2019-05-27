Канабіс чи алкоголь: вчені з'ясували, що більше шкодить підліткам

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Канабіс чи алкоголь: вчені з'ясували, що більше шкодить підліткам

Дослідники з університету Монреаля проаналізували, як алкоголь та канабіс впливають на когнітивні функції мозку у підлітків. А також довели, що вживання наркотичних речовин погіршує здатність адекватно розуміти, вивчати, усвідомлювати та сприймати зовнішню інформацію.

В експерименті брали участь 5% всіх учнів, а це загалом 3826 семикласників Монреаля.

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Протягом чотирьох років дітей перевіряли на вживання алкоголю і канабісу, а їх когнітивні функції оцінювали за допомогою комп'ютерних тестів, зазначили CAN.

 
Що таке когнітивні функції?
Це функція центральної нервової системи, без якої втрачається особистість людини. Саме за допомогою неї людина може розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати й обробляти зовнішню інформацію.

Зрештою, дослідники виявили, що вживання психоактивних речовин, наприклад, канабісу напряму пов'язане з низьким когнітивним функціонуванням. У людей, які вживають наркотики, простежуються провали в пам'яті та низький рівень самоконтролю. Словом, куріння марихуани також було пов'язано з дефіцитом пам'яті й сприйняття.

Натомість, як зазначили вчені, вживання алкоголю не було пов'язане з порушеннями цих когнітивних функцій. Це означає, що канабіс може мати більш довгострокові наслідки, ніж алкоголь.


Вживання канабісу впливає на когнітивні функції у підлітків

Команда вчених також довела, що хлопці та чоловіки, які вживають наркотики, частіше страждають від порушення когнітивних функцій мозку, аніж дівчата та жінки. Отож це дослідження допоможе виявити групи ризику серед молодих людей, а також підвищити їх інформування про небезпечний вплив канабісу на когнітивне здоров'я.


Де легалізована марихуана: карта

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Теги: Здоров'я Діти Новини Здоров'я Наркотики дослідження
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