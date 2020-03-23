Більшість хворих на коронавірус у Києві заразилися за кордоном

Станом на 23 березня, у Києві та Київській області зафіксовано 34 випадки захворювання на коронавірус. Мер Києва Віталій Кличко розповів про те, де вони лікуються.

Про нові випадки зараження у Києві Кличко розповів під час прес-брифінгу.

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За останню добу у Києві зафіксували 14 нових випадків зараження коронавірусом. З них 8 жінок віком від 25 до 49 років та 6 чоловіків, вік яких становить від 23 до 56 років.

За словами кличка, з 34 людей лише 2 заразилися у межах області, а саме від хворих на коронавірус пацієнтів з Житомира та Києва. Інші 32 людини підхопили інфекцію за кордоном: у Франції, Іспанії ті Німеччині.

Кличко розповів, що госпіталізувати довелося 13 людей. Інші хворі перебувають вдома на самоізоляції та лікуються під контролем лікарів.

Мер столиці зазначив, що на наявність коронавірусу вже перевірили 594 киян. Станом на 23 березня, референс-лабораторія досліджує 22 підозри на коронавірус в регіоні.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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