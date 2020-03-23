24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Більшість хворих на коронавірус у Києві заразилися за кордоном

- Читать новость на русском
Коронавірус у Києві / file.liga.net

Станом на 23 березня, у Києві та Київській області зафіксовано 34 випадки захворювання на коронавірус. Мер Києва Віталій Кличко розповів про те, де вони лікуються.

Про нові випадки зараження у Києві Кличко розповів під час прес-брифінгу.

До теми Киянам заборонили відвідувати дитячі і спортивні майданчики: що ще зміниться у столиці

За останню добу у Києві зафіксували 14 нових випадків зараження коронавірусом. З них 8 жінок віком від 25 до 49 років та 6 чоловіків, вік яких становить від 23 до 56 років.

За словами кличка, з 34 людей лише 2 заразилися у межах області, а саме від хворих на коронавірус пацієнтів з Житомира та Києва. Інші 32 людини підхопили інфекцію за кордоном: у Франції, Іспанії ті Німеччині.

Кличко розповів, що госпіталізувати довелося 13 людей. Інші хворі перебувають вдома на самоізоляції та лікуються під контролем лікарів. 

Мер столиці зазначив, що на наявність коронавірусу вже перевірили 594 киян. Станом на 23 березня, референс-лабораторія досліджує 22 підозри на коронавірус в регіоні.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Тарифи на газ у 2020 році: як змінюється ціна
сьогодні
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Віталій Кличко Новини Києва
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук