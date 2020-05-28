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Коронавірус не такий заразний, як вважалося раніше: нове дослідження

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Коронаврірус погано живе на поверхнях
Коронаврірус погано живе на поверхнях / unsplash.com

Вчені не знайшли здатний до зараження коронавірус SARS-CoV-2 на забруднених поверхнях. Важливо, що для дослідження взяли мазки з лікарень у пік епідемії.

До такого висновку дійшли науковці з Імперського коледжу Лондона. Препринт (результати ще не підтверджені) їхньої доповіді опублікували на сервері medRxiv.

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Зразки збирали протягом 18 днів у квітні за допомогою ватного тампона на площі 25 см² в лікарнях Лондона. Це робили в той час, коли всі стаціонари були заповнені хворими на COVID-19.

Вірус намагалися розмножити в клітинах нирки африканської зеленої мавпи й в клітинах раку товстої кишки людини.

Коронавірус погано виживає поза організмом людини
Коронавірус погано виживає поза організмом людини  / Фото unsplash

Результати дослідження

Вірус знайшли в 114 з 218 (52,3%) поверхнях і 14 з 31 (38,7%) повітряних проб, однак його не змогли розмножити. Крім того, рівень РНК вірусу на поверхнях в лікарні був менший мінімуму, який можна культивувати через дві години після зібрання зразків.

Неможливість культивування вірусу пояснюється низьким рівнем РНК або великим проміжком часу з моменту осідання патогена на поверхні, або одразу обома причинами,
– сказали автори роботи.

Що це означає? 

Це хороші новини! Якщо висновки науковців підтвердяться, це означатиме, що вірус не настільки живучий на поверхнях, як вважалося раніше. Наприклад, науковці повідомляли, що він може виживати на склі до 4 днів.  

Автор: Олександр Бевза
Теги: Медицина Здоров'я Коронавірус COVID-19 Профілактика захворювань Новини Здоров'я Лікування
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