Коронавірус діагностували у дворічного хлопчика: це наймолодший інфікований

У дворічної дитини діагностували коронавірус нового типу. Хлопчик є наймолодшим пацієнтом, якого лікують від атипової пневмонії спричиненої коронавірусом нового типу.

Про випадок зараження повідомило китайське видання "Женьмінь Жибао".

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Зараження коронавірусом нового типу 2019 nCoV зафіксовано у дворічного жителя Китаю. Дитина є наймолодшим пацієнтом, якого лікують від пневмонії спричиненою коронавірусом, йдеться у джерелі.

Лікарі повідомили, що стан хлопчика стабільний.

Наразі відсутня статистика щодо дитячої захворюваності.

І хоч фахівці зазначали, що молодь та діти менш вразливі до захворювання пневмонією, спричиненої вірусом нового типу, вже відомо щонайменше про один випадок виявлення вірусу у дитини в місті Шанхаї.



Високий ризик інфікування мають старші люди та люди зі слабким імунітетом/Фото:Reuters

Чим небезпечний коронавірус

У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає. Станом на 25 січня від коронавірусу померла 41 людина, ще понад 1300 інфіковано.

Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії та США.

Водночас, лікарі змогли вилікувати 36 пацієнтів від смертельного виду коронавірусу.

Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.

Відомо, що китайським лікарям вже вдалося вилікувати 36 пацієнтів від смертельного виду коронавірусу.

Також підтвердили випадок смерті медичного працівника внаслідок інфікування вірусом.

Симптоми китайського коронавірусу Лихоманка;

Головний біль;

Кашель;

Ускладнене дихання;

Слабкість.