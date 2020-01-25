24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Коронавірус діагностували у дворічного хлопчика: це наймолодший інфікований

181 Читать новость на русском
У дворічного хлопчика діагностували коронавірус / alaraby.co.uk

У дворічної дитини діагностували коронавірус нового типу. Хлопчик є наймолодшим пацієнтом, якого лікують від атипової пневмонії спричиненої коронавірусом нового типу.

 Про випадок зараження повідомило китайське видання "Женьмінь Жибао".

Читайте також: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Зараження коронавірусом нового типу 2019 nCoV зафіксовано у дворічного жителя Китаю. Дитина є наймолодшим пацієнтом, якого лікують від пневмонії спричиненою коронавірусом, йдеться у джерелі. 

Лікарі повідомили, що стан хлопчика стабільний.

Наразі відсутня статистика щодо дитячої захворюваності.

І хоч фахівці зазначали, що молодь та діти менш вразливі до захворювання пневмонією, спричиненої вірусом нового типу, вже відомо щонайменше про один випадок виявлення вірусу у дитини в місті Шанхаї.


Високий ризик інфікування мають старші люди та люди зі слабким імунітетом/Фото:Reuters

Чим небезпечний коронавірус

У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає. Станом на 25 січня від коронавірусу померла 41 людина, ще понад 1300 інфіковано.

Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії та США.

Водночас, лікарі змогли вилікувати 36 пацієнтів від смертельного виду коронавірусу.

Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.

Відомо, що китайським лікарям вже вдалося вилікувати 36 пацієнтів від смертельного виду коронавірусу.

Також підтвердили випадок смерті медичного працівника внаслідок інфікування вірусом.

 
Симптоми китайського коронавірусу
  • Лихоманка;
  • Головний біль;
  • Кашель;
  • Ускладнене дихання;
  • Слабкість.
Зафіксували перший випадок смерті лікаря від коронавірусу
сьогодні
11058
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Китай Пневмонія в Китаї 2020 Інфекція Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 1508
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 3044
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 2319
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 1947
17 січня 21:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
19999
Новини
Більше новин
Залиште відгук