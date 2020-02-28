Коронавірус зафіксували у Білорусі: захворів студент, який приїхав з Ірану
У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу Сovid-19. Захворів іранський студент, який напередодні прилетів з Баку.
Його госпіталізували, стан молодого чоловіка задовільний. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я Білорусі.
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У Білорусі зареєстрований перший завезений випадок коронавірусу,
– йдеться в повідомленні.
Тести, які провели в Республіканському науково-практичному центрі епідеміології та мікробіології, підтвердили наявність коронавірусу Сovid-19 у студента з Ірану.
"27 лютого був виявлений вірус в одного з громадян Ірану, який прибув рейсом з Баку 22 лютого", – додали у відомстві.
Самого пацієнта та людей, які з ним контактували, помістили в закриті бокси Мінської інфекційної лікарні.
Через випадок зараження Міністерство охорони здоров'я Білорусі вирішило обстежити всіх людей, які прибули з Південної Кореї, Ірану та Італії, починаючи з 20 лютого.
Що відомо про коронавірус Covid-2019: головне
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Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу