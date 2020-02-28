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Коронавірус зафіксували у Білорусі: захворів студент, який приїхав з Ірану

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Коронавірус зафіксували у Білорусі / antikor.com.ua

У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу Сovid-19. Захворів іранський студент, який напередодні прилетів з Баку.

Його госпіталізували, стан молодого чоловіка задовільний. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

Зверніть увагу: У Польщі спростували інформацію про зараження коронавірусом: фото

У Білорусі зареєстрований перший завезений випадок коронавірусу,
– йдеться в повідомленні.

Тести, які провели в Республіканському науково-практичному центрі епідеміології та мікробіології, підтвердили наявність коронавірусу Сovid-19 у студента з Ірану.

"27 лютого був виявлений вірус в одного з громадян Ірану, який прибув рейсом з Баку 22 лютого", – додали у відомстві.

Самого пацієнта та людей, які з ним контактували, помістили в закриті бокси Мінської інфекційної лікарні. 

Через випадок зараження Міністерство охорони здоров'я Білорусі вирішило обстежити всіх людей, які прибули з Південної Кореї, Ірану та Італії, починаючи з 20 лютого.

Що відомо про коронавірус Covid-2019: головне

  • Через спалах коронавірусу у Китаї закрили 16 міст, низка країн зупинили авіасполучення з країною.
  • Вірус поширюється у Європі. Нині Італія є епіцентром спалаху коронавірусу в Європі – там зафіксували 17 смертей і понад 650 заражених.
  • Станом на 28 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 858 людей. Загальна кількість інфікованих – 83 тисяча 374 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 36 тисяч людей.
  • В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився. Відомо, що 2 українців заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка інфікувалася в Італії.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони відбувають двотижневий карантин в обсервації "Нові Санжари".

коронавірус у цифрах
Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Медицина Іран Новини Білорусі Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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