Лікар спростувала найпоширеніший міф про застуду

Деякі люди і досі переконані, що застудитися можна під час поганої погоди, від холоду.

Лікар-пульмонолог Олена Орлова зазначає, що застуда – це вірусна інфекція носа і горла (верхніх дихальних шляхів).

Читайте також: Як відрізнити симптоми ГРВІ від алергії

Зазвичай вона безпечна, хоча ви можете відчувати себе по-іншому. Безліч видів вірусів викликають застуду. Діти молодше 6 років схильні до частих застуд, дорослі також можуть переносити 2-3 застуди щорічно.

Чи існує зв'язок застуди з холодом

1) Насправді люди хворіють в будь-якому випадку від контакту з мікробом, а не від холоду, холодних ніг, протягу, холодної води і морозива.

Чому це важливо знати? Тому що, намагаючись захистити дитину від холоду (у чому нема потреби!), ми втрачаємо важливість захисту від мікробів, а саме гігієнічних заходів. Немає вірусу – немає хвороби навіть на холоді! Є вірус – захворіли навіть влітку в шарфику і шапочці.

Взагалі на заході зовсім не так переймаються з холодом, як ми. І всі, хто бував там, бачили, що одягаються місцеві жителі набагато легше нас, в тому числі діти. У будинках холодніше, п'ють холодну воду, їдять взимку морозиво і не переймаються.

2) застуди частіше відбуваються в зимовий час, але це не пов'язано саме з впливом холоду. У холодну пору люди більше часу проводять в приміщеннях, близько один до одного, що сприяє передачі вірусів. Саме тому часто хворіють на застуди діти в дитячих садах і школах. Низька вологість повітря в холодну пору також сприяє захворюваності, оскільки багато вірусів краще виживають при зниженій вологості.

Поширення простудних захворювань йде через руки або до рота, або через об'єкти, до яких недавно доторкнулася людина з застудою або при дотику до об’єктів, куди приземлилися крапельки слизу після кашлю та чхання.

Висновок – мийте руки й не чіпайте обличчя.

Також людина не може захворіти на грип, гуляючи у холодну порі без пальта, з мокрим волоссям або сидячи на протязі.

Єдиний спосіб захворіти на грип – контакт з вірусом грипу. Сезон захворюваності на грип збігається з холодною погодою. Тому люди часто асоціюють грип з холодною і вітряною погодою. Але зв'язку немає.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.