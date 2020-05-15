У лікарнях Львова та Харкова – спалах коронавірусу: інфікувалося багато медиків

У лікарні швидкої допомоги у Львові зафіксували відразу 56 хворих на COVID-19 медичних працівників. При цьому – заклад навіть не призначений для прийому таких пацієнтів. Річ у тім, що хворі, які потрапляють туди потребують невідкладної допомоги і лише потім їм проводять тест на коронавірус. У Харкові ж на карантин закрили цілу лікарню.

Мовиться про Харківську міську лікарню №3. Там інфікувалися 13 медиків. У цій лікарні теж не приймають хворих на COVID-19, втім медики заразилися від двох пацієнтів, передає ТСН.

Тим часом У Львові з 15 і 18 травня планують нові послаблення карантину: що відкриють

Їх перевезли з інфекційної лікарні: вичерпалися запаси кисню для вентиляції легень.

Згодом один із цих пацієнтів помер, іншого тепер планують повернути назад до інфекційної лікарні. Доки триватиме дезінфекція, нових пацієнтів там не прийматимуть.

Що ж до Львова, то керівник лікарні швидкої допомоги впевнений: заражень серед медиків не уникнути, оскільки лікарня працює цілодобово і приймає різних пацієнтів, яких після надання допомоги тестує на коронавірус.

Ми зараз єдина ургентна лікарня, яка цілодобово працює. В нас в день прибуває 600 – 650 пацієнтів, 100 – 120 потребують госпіталізації,

– розповів керівник Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Яка ситуація з коронавірусом на Харківщині та Львівщині? Там збільшилася кількість випадків COVID-19. Так, станом на 15 квітня відомо про 904 хворих на Львівщині (з них 169 – одужало, 22 – померли) та 713 на Харківщині (з них – 87 одужали, 21 – помер).