Ліки від раку: вчені створили перший антибіотик

Міжнародній групі вчених вперше вдалося синтезувати протипухлинну речовину – кедарцидин.

Це з'єднання є ефективним в боротьбі проти пухлинних клітин, а також стійких до антибіотиків бактерій, пише Phys.org.

Читайте також: Назвали ранні симптоми, які свідчать про онкозахворювання

Лише після 10 років після його знаходження у природі вчені змогли визначити молекулярну структуру кедарцидину лише через 10 років. З’єднання вилучили 30 років тому зі зразків ґрунту в Індії.

Під час лабораторних експериментів дослідники зафіксували високу біологічну активність речовини і ушкодження ДНК в клітинах мікроорганізмів і ракових клітинах. Речовина здатна запобігти їх подальшому росту.

Однак через його складну структуру вчені довго не могли отримати речовину в лабораторії.

Експерти зазначають, що речовина кедарцидин здатна ефективно боротися з раковими клітинами і при цьому не реагувати на антибіотики бактерій.

Ці отримані результати допоможуть вченим розробити нове покоління антибіотиків і протипухлинних агентів. У майбутніх дослідженнях вчені планують розкрити механізми роботи кедарцидину, які роблять його ефективним проти ракових клітин.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.