Літак для евакуації українців з Уханя вилетів із Борисполя

Українців, що перебувають у Китаї під загрозою зараження коронавірусом Covid-201, евакуюють, а разом із ними і кількох громадян інших держав. Літак, який для евакуації з Уханя надала авіакомпанія SkyUp Airlines, вилетів з аеропорту "Бориспіль" 19 лютого о 03:01 ночі.

Факт вильоту українського літака до Китаю засвідчив сайт flightradar24.com.

До теми: Евакуація з Уханя: як дезінфікуватимуть літак та коли він повернеться до регулярних рейсів

Українське МОЗ ще не розповіло, де саме прибулі із Китаю проведуть 14-денний карантин. Поруч із цим, очільниця МОЗ Зоряна Скалецька, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Президент України Володимир Зеленський запевнили: Україна повністю готова до евакуації.



Скріншот з сайту flightradar24.com

Евакуація українців з Уханя: що важливо знати

П ід час евакуації будуть дотримані усі необхідні засоби та норми безпеки, яких дотримувались й інші країни під час евакуації своїх громадян.

Під час посадки на літак, у пасажирів виміряють температуру.

Якщо температура у людини буде понад 37,2, то вона не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали будуть спалені.

Попри наявність захисних костюмів, на карантин піде й персонал, який займався обслуговуванням пасажирів.

Лікарня, де розташують прибулих із Китаю, буде під постійною охороною, у приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки – захисні костюми, спалення або знезараження відходів.

До слова, МОЗ розглядає 4 місця для евакуації людей з Уханя

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через два тижні, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Цікаво знати: Скільки коштує евакуація українців з Китаю