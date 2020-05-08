У Львові в одній церкві COVID-19 виявили у 4 священників та 2 працівників храму

У 4 священників Української греко-католицької церкви у Львові і двох працівників храму діагностували коронавірус COVID-19. У приміщенні храму уже провели дезінфекцію.

Про це повідомили у Львівській архієпархії УГКЦ.

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У Соборі Святого Івана Хрестителя, який розташований на вул. Зубрівська, 1Г виявлено інфікування COVID-19 у чотирьох священнослужителів та двох працівників храму,

– йдеться в повідомленні.

Вірусологічне дослідження проводили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

У приміщенні храму уже провели дезінфекцію відповідно до усіх санітарних вимог.

Яка ситуація з поширенням коронавірусу в Львові

Станом на 8 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом, з них 18 – летальні, 138 пацієнтів одужали.

За останню добу на Львівщині зафіксували 65 нових випадків хвороби COVID-19. Відтак, у Львові зібрали штаб швидкого реагування на якому вирішили, що послаблять карантин в області лише частково.

Зокрема, салони краси та перукарні будуть закритими найближчим часом. Питання про дату їхнього відкриття розглядатимуть вже після першого послаблення карантину – 12 травня.

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