Люди без симптомів COVID-19 не зможуть безкоштовно перевіритися на ПЛР-тестах, – Степанов
У світі чимало людей, які хворіють коронавірусом, не мають виражених симптомів і можуть заражати інфекцією інших. Однак в Україні безсимптомні особи, які не є контактними, не зможуть безкоштовно перевіритися на ПЛР-тестах.
Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 12 травня.
Читайте також Майже половина хворих на COVID-19 заразилися від людей без симптомів
Степанов сказав, якщо у людини немає симптомів коронавірусу і вона не є контактною, пройти безкоштовно ПЛР-тестування неможливо.
Це виключно бажання, тому це не передбачено алгоритмом щодо безкоштовного тестування,
– наголосив очільник МОЗ.
Він додав, що обов'язковому ПЛР-тестуванню на коронавірус безкоштовно підлягають:
- пацієнти з симптомами коронавірусної хвороби,
- контактні особи,
- медики, які працюють з пацієнтами з COVID-19,
- працівники Національної поліції і Національної гвардії,
- всі хворі на пневмонію.
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.