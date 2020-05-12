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Люди без симптомів COVID-19 не зможуть безкоштовно перевіритися на ПЛР-тестах, – Степанов

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Людей без симптомів COVID-19 не будуть безкоштовно тестувати
Людей без симптомів COVID-19 не будуть безкоштовно тестувати / Getty Images

У світі чимало людей, які хворіють коронавірусом, не мають виражених симптомів і можуть заражати інфекцією інших. Однак в Україні безсимптомні особи, які не є контактними, не зможуть безкоштовно перевіритися на ПЛР-тестах.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 12 травня. 

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Степанов сказав, якщо у людини немає симптомів коронавірусу і вона не є контактною, пройти безкоштовно ПЛР-тестування неможливо. 

 Це виключно бажання, тому це не передбачено алгоритмом щодо безкоштовного тестування,
– наголосив очільник МОЗ.

Він додав, що обов'язковому ПЛР-тестуванню на коронавірус безкоштовно підлягають:

  • пацієнти з симптомами коронавірусної хвороби,
  • контактні особи,
  • медики, які працюють з пацієнтами з COVID-19,
  • працівники Національної поліції і Національної гвардії,
  • всі хворі на пневмонію.

Перебіг коронавірусу
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Тести на коронавірус Новини України Максим Степанов Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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