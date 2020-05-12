Люди без симптомів COVID-19 не зможуть безкоштовно перевіритися на ПЛР-тестах, – Степанов

У світі чимало людей, які хворіють коронавірусом, не мають виражених симптомів і можуть заражати інфекцією інших. Однак в Україні безсимптомні особи, які не є контактними, не зможуть безкоштовно перевіритися на ПЛР-тестах.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 12 травня.

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Степанов сказав, якщо у людини немає симптомів коронавірусу і вона не є контактною, пройти безкоштовно ПЛР-тестування неможливо.

Це виключно бажання, тому це не передбачено алгоритмом щодо безкоштовного тестування,

– наголосив очільник МОЗ.

Він додав, що обов'язковому ПЛР-тестуванню на коронавірус безкоштовно підлягають:

пацієнти з симптомами коронавірусної хвороби,

контактні особи,

медики, які працюють з пацієнтами з COVID-19,

працівники Національної поліції і Національної гвардії,

всі хворі на пневмонію.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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