Людям, які погодяться добровільно заразитись грипом, заплатять кругленьку суму

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Гроші за грип
Гроші за грип / unsplash.com

Вчені з Університету Сент-Луїса в Міссурі пропонують понад 3 тисячі доларів людям, які погодяться захворіти на грип. Всього в команду випробувачів набирають 80 здорових осіб у віці від 18 до 49 років.

Чи погодитеся ви отримати гроші за зараження грипом? Саме з такою пропозицією до потенційних добровольців звернулися дослідники з декількох університетів США, які сподіваються, що запропонований гонорар в  3310 доларів допоможе відшукати охочих.

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Команда дослідників хоче зрозуміти, що відбувається з людиною, коли вона інфікується грипом, і як саме наш організм контролює цю інфекцію. Принаймні, така інформація є в прес-релізі. В Америці, де смертність від грипу в період епідемій становить десятки тисяч людей, це особливо актуально. В останні роки в цій країні прослідковується і пік дитячої смертності.

3310 доларів за грип
3310 доларів за грип

В цілому, автори дослідження хочуть знайти 80 здорових добровольців у віці від 18 до 49 років, за якими спостерігатимуть протягом 4 місяців. Всіх інфікують за допомогою назального спрею одним з поширених штамів вірусу Н1N11. При цьому спеціальному кампусі вони будуть перебувати 10 днів, за що їм виплачуватимуть по 300 на день.

Протягом цього часу дослідники стануть брати у них аналізи крові, а також слизу з носа і горла до і після зараження. Природно, що найбільший інтерес для дослідників становить розвиток симптомів грипу, включаючи жар, м'язові болі і слабкість.

Після того, як добровольців випишуть, вони мають повернутися в клініку ще три рази, щоб здати аналізи крові, а також знову зразки слизу. Від них також очікується один телефонний дзвінок. За кожен візит додатково заплатять по 75 доларів, а за телефонний дзвінок – 10. При цьому добровольці повинні проживати не більше ніж в 350 км від місця проведення експерименту.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Грип в Україні
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