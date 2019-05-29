Магнітні бурі у червні: коли будуть найпотужніші метеоудари

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Магнітні бурі у червні 2019: дати магнітних бур
Магнітні бурі у червні / nasa.gov

У порівнянні з травнем, у червні очікується менша кількість магнітних бур. Та попри це, українці відчують зміни атмосфери 8, 9, 10, 19, 28, 29 та 30.

Травень був дуже насичений збуренням магнітної сфери.

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Першу сильну магнітну бурю українцям варто очікувати 3 червня.

Коли очікуються магнітні бурі у червні

3 червня – потужна магнітна буря.

8 червня – середні магнітні коливання. При цьому люди можуть відчувати зниження працездатності, загальну втому.

9 червня – сильна магнітна буря.

10 червня – магнітне коливання середньої сили.

19 червня – потужна магнітна буря.

28-30 червня – очікується магнітні бурі 4-5 балів.

Під час сильних магнітних бур українці можуть відчувати підвищене емоційне напруження. Наслідки бур будуть відчутними і на наступний день.

Експерти радять під час магнітних коливань ретельніше стежити за харчуванням, пити більше води та не перенапружуватися.

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Чи справді магнітні бурі впливають на самопочуття

Про вплив змін магнітного поля і досі точаться дискусії серед науковців. Прихильники цієї теорії переконані, що зміни у магнітному полі впливають на серце та судини, а також на нервову систему.

 
Метеозалежність – що це?

Це хвороблива реакція організму на зміну погоди, наприклад, перепади атмосферного тиску або температури повітря.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун запевняє: підтверджень про негативний вплив Сонця немає. Вона додала, що така активність відбувається постійно, а не лише під час магнітних бур.

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Вчені у своєму дослідженні проаналізували також 63 мільйони твітів, що містили слова "мігрень" або "головний біль". Вони зіставили графіки повідомлень та графік активності Сонця – вони не збігалися.

Тому рекомендуємо простежити, чи справді на вас впливає сонячна активність, чи це симптоми інших захворювань, які можливо діагностувати та вилікувати.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Уляна Супрун Магнітні бурі
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