Магнітні бурі у вересні: коли відбудуться потужні метеоудари

Магнітні бурі досить неприємне явище, тому, краще бути до нього готовим. Пік магнітних впливів у вересні припадає на початок та кінець місяця.

1 вересня прогнозують значні магнітні коливання. Далі ситуація буде спокійно. Однак, 27-28 вересня сплески знову посиляться, застерігає Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

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2 вересня магнітні бурі збережуть свій вплив



27-28 вересня спостерігається підвищення магнітних коливань

Зміна геомагнітного фону відбивається на здоров'ї людини. Першочергово магнітні бурі впливають на серцево-судинну систему: потік крові по судинах сповільнюється, кров густішає. Організм намагається адаптуватися, а відтак змушений підвищувати кров'яний тиск. Спостерігається надмірний викид гормонів надниркових залоз — так званих гормонів стресу (кортизол, адреналін). Знижується вироблення гормону мелатоніну, що відповідає за адаптацію нашого організму.

Головний біль є найпоширенішим симптомом. Тому метеозалежним людям рекомендують підготуватись до можливих метеоатак. Звісно, можна прийняти знеболювальні препарати, а можна вжити легші міри: прийняти заспокійливу ванну, прогулятись на свіжому повітрі, а головне – не зосереджувати свою увагу на симптомах.



Метеочутливі люди часто відчувають головний біль

Екс-очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун застерігає: немає досі підтверджень про шкоду магнітосфери. Попри це, активність Сонця є постійною, а не лише під час магнітних збурень.

Здоров’я 24 радить простежити, чи справді на вас впливає сонячна активність, чи це симптоми інших захворювань, які можливо діагностувати та вилікувати.

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