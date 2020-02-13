Малорухомий спосіб життя викликає у дітей психічні порушення: дослідження

Якщо підлітки проводять в сидячому положенні понад 4 години на день, у них виростає ризик захворіти на депресію до 18 років. Це ще один доказ важливості фізичних навантажень для організму, який росте.

Як проходило дослідження?

В дослідженні брали участь 4200 підлітків у віці від 12 до 16, вони носили спеціальні браслети, що визначають їх добову активність. Результати дослідники з Університетського коледжу Лондона опублікували в The Lancet Psychiatry journal.

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На кожні додаткові 60 хвилин сидячи вираженість депресивних симптомів до 18 років збільшувалася на 10%. А у тих, хто вважав за краще більшу частину дня сидіти на дивані або кріслі, ризик депресії виростав на цілих 28,2%.



Підліткова депресія – велика проблема, яку не помічають батьки / unsplash.com

Висновки вчених

Навіть легка фізична активність вже помітно скорочувала цей ризик. Будь-які види навантажень були корисні, але чим інтенсивніше підлітки навантажували організм спортом, тим нижче падала ймовірність депресії.

Звичайно, надлюдські тренування можуть спровокувати сильну втому і також підвищити небезпеку депресивних розладів.

Рівень підліткових депресій постійно зростає через зниження фізичної активності дітей, їх захоплення інтернетом і соціальними мережами. Підліткова депресія – небезпечне явище, на жаль, яке часто ігнорується або пропускається батьками.

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