"Може, тойво?": 100 способів від ООН, як запропонувати секс партнеру

Представництво ООН в Україні пропонує 100 варіантів, як запропонувати партнеру зайнятися сексом.

Проект ООН реалізовано в рамках кампанії "16 днів проти ґендерного насильства".

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Що робити, якщо ти до цього жодного разу не питав/питала "а ти хочеш сексу зі мною"? Хіба не є очевидним, коли людина хоче зайнятись коханням? Як узагалі про таке запитати партнера чи партнерку?

Крім очевидного "Займемось сексом?", пропонуються досить оригінальні метафори: "Поставимо голочку на твою платівочку заради гарної музики?", "Поснідаємо голими?", "Попестимо твій ноутбук моєю флешкою сьогодні?", "Може, тойво?" і ще понад 90 інших варіантів.

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Потребу пояснювати, що потрібно обовʼязково запитувати згоди партнера перед сексом, обґрунтована тим, що в Україні досі існує стереотип, що секс — це подружній обовʼязок, і зґвалтування всередині сімʼї в принципі не існує.

33% чоловіків у нашій країні вважають, що якщо жінка не чинила фізичного опору, то це не вважається зґвалтуванням, – зазначають в ООН.

Секс — досить делікатна тема, і не завжди очевидно, чи хоче людина ним зайнятися, навіть якщо обоє опинилися в ліжку. Важливо враховувати, що жертви зґвалтування можуть реагувати на нього абсолютно по-різному і не обовʼязково вириватися і кричати.

Жертва може бути не в змозі говорити, надавати фізичну відсіч або вирішити не чинити опір, боячись отримати фізичні каліцтва або бути вбитою.

Зґвалтування можуть відбуватися у шлюбі або в парі, яка разом вже багато років. Адже наявність стосунків не означає, що ви хочете займатися сексом зі своїм партнером 24/7.

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