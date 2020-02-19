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МРТ підтвердило: мозок злочинців виглядає не так, як у звичайних людей

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Як виглядає мозок злочинців / Unsplash

Мозок злочинців та людей, які мають кримінальне минуле, виглядає інакше! Таке відкриття дослідників підтверджує МРТ злочинців.

Люди, які брешуть чи знущаються з інших, мають меншу площу поверхні кори мозку. Дослідники виконали МРТ сканування 700 учасникам експерименту, за якими спостерігали від народження, пише Lancet Psychiatry.

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Усіх учасників розділили на три групи:

  • рідко скоювали злочини;
  • були учасниками кримінальних інцидентів у підлітковому віці;
  • були злочинцями впродовж всього життя.

Зокрема, 80 учасників останньої групи, до якої належали ті, що вчиняли насильницькі злочини впродовж всього життя, мали суттєві структурні відмінності мозку, а люди, які ображали інших, мали психоневрологічні відмінності.


Мозок злочинців має відмінності /Фото: Unsplash

Підлітки, що з дитинства мали проблеми з поліцією, чи поводилися соціально, у зрілому віці мали проблеми з психічним і фізичним здоров'ям.

Пояснення вчених: чому так відбувається

Структурні відмінності їхнього мозку не дозволяють розвивати соціальні навички, що сприяють психологічному добробуту і відволікають від антисоціальної поведінки,
– зазначила авторка дослідження Крістіна Карлісі з Університетського коледжу Лондона.

Професор Ессі Відінг пояснив, що цих людей потрібно не "демонізувати", а сприймати як тих, хто "потребує допомоги та співчуття". 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Мозок Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Здорове життя
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