На Буковині гімназію перетворили у лікарню через COVID-19: фото, відео

На Буковині через нестачу місць для хворих на коронавірус перепрофільовують лікарняні відділення та шукають додаткові приміщення. Відтак шпиталь розгорнули в одній із гімназій.

Головний лікар Сторожинецької лікарні Олександр Войцеховський розповів, якщо поширення коронавірусу піде за італійським чи іспанським сценарієм, його медзаклад просто не витримає цього.

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"Інфекційне відділення на 7 хворих – ми вичерпали. Перепрофілювали додаткового гінекологічне відділення, лор-відділення і вже перепрофілюємо терапевтичне", – пояснив Войцеховський.

Також шпиталь розгорнули і в гімназії. Парти всі винесли і замість них поставили ліжка. Там лікуються пацієнти з іншими захворюваннями, які не мають підозри на коронавірус.



Гімназію перетворили на лікарню / Скриншот з відео



В гімназії перебувають люди, які не мають підозр на COVID-19 / Скриншот з відео

Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької ЦРЛ “Були звернення на гарячу лінію – що ми робимо неправильно. Ми це знаємо, але це вимушені заходи. Не можемо всіх тримати разом. І тих, хто має COVID-19 і серцево-судинних та неврологічних, аби не заражати”

У сусідньому Глибоцькому районі, котрий межує з Румунією, у лікарні теж переповнені палати. Лякає медиків й те, що місцеві часто займаються самолікуванням і приховують свій стан здоров'я. Адже це й є головною причиною стрімкого зростання нових випадків зараження. Відтак згодом медики можуть просто не впоратися із навантаженням.

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