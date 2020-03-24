На Київщині наявність коронавірусу підозрюють у вагітної жінки

В Ірпені наявність коронавірусної інфекції підозрюють у вагітної жінки. Попередній ПЛР-аналіз показав позитивний результат.

Про це у фейсбуці розповів перший заступник виконувача обов'язків міського голови Ірпеня Олександр Маркушин.

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За словами Маркушина, місцеві лікарі 20 березня зробили жінці мазок на ПЛР-аналіз, результат якого прийшов лише 24 березня.

Попри те, що результат аналізу виявився позитивним, необхідно, аби його підтвердила Національна референс-лабораторія.

Жінку відправили на повторне обстеження, під час якого знову візьмуть мазок на аналіз. Про результати повинні повідомити згодом.



У Ірпені перша підозра на коронавірус / Скриншот з Facebook

Станом на вечір 24 березня, в Україні зареєстровано 100 випадків захворювання коронавірус, 3 з яких летальні, а одна людина одужала.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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