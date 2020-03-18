На Львівщині різко зросла кількість людей із підозрою на коронавірус
Вже 22 людини з підозрою на коронавірус Covid-19 госпіталізовані до Львівської обласної інфекційної лікарні. Пізно ввечері 17 березня стало відомо про 6 нових випадків підозри на інфекцію.
До цього, на Львівщині з підозрою на Covid-19 госпіталізували 2 дітей віком 3 і 15 років. Шість нових пацієнтів, що поміщені в інфекційну лікарню, мають ознаки ГРВІ, усі вони нещодавно прибули з Європи. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.
Щодо підтверджених випадків В Україні підтвердили 14 хворих на коронавірус: серед них троє дітей
Стан усіх хворих - стабільний, у однієї людини – пневмонія. Наразі проводяться обстеження, аналізи на Covid-19 будуть відправлені в Київ. Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі,
– розповів виконувач обов’язків директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.
Зауважимо, що кількість людей з підозрою на коронавірус на Львівщині різко зростає. Тим часом місцева влада активно вводить низку необхідних заходів реагування. Зокрема, у Львові перепрофілюють швейні фабрики, відтепер там шитимуть костюми біозахисту для медиків.
Увага! У Львові превентивні заходи щодо уникнення спалаху коронавірусу у регіоні запрацювали раніше, аніж на решті території України. Так, 16 березня там закрили усі заклади торгівлі, громадського харчування тощо. Працюють лише аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки, поштові відділення.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на вечір 17 березня в Україні підтверджено 14 позитивних результатів на коронавірус Covid-19. У Чернівецькій області 10 хворих, в Житомирській – 1, у Київській області – 1 та в Києві – 2 підтверджених випадки. Серед них, на жаль, – 2 летальних. Померла 71-річна жінка з Житомирщини, яка приїхала нещодавно з Польщі, та 33-річна жителька Буковини. Остання мала декілька хронічних хвороб і лікувалася протягом тривалого часу.
Серед інфікованих Covid-19 в Україні є маленькі діти. Одному хворому 10 років, другому – рік і десять місяців, третій дитині всього шість місяців. Усіх їх лікують у Чернівцях.