На Львівщині різко зросла кількість людей із підозрою на коронавірус

Вже 22 людини з підозрою на коронавірус Covid-19 госпіталізовані до Львівської обласної інфекційної лікарні. Пізно ввечері 17 березня стало відомо про 6 нових випадків підозри на інфекцію.

До цього, на Львівщині з підозрою на Covid-19 госпіталізували 2 дітей віком 3 і 15 років. Шість нових пацієнтів, що поміщені в інфекційну лікарню, мають ознаки ГРВІ, усі вони нещодавно прибули з Європи. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Щодо підтверджених випадків В Україні підтвердили 14 хворих на коронавірус: серед них троє дітей

Стан усіх хворих - стабільний, у однієї людини – пневмонія. Наразі проводяться обстеження, аналізи на Covid-19 будуть відправлені в Київ. Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі,

– розповів виконувач обов’язків директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.

Зауважимо, що кількість людей з підозрою на коронавірус на Львівщині різко зростає. Тим часом місцева влада активно вводить низку необхідних заходів реагування. Зокрема, у Львові перепрофілюють швейні фабрики, відтепер там шитимуть костюми біозахисту для медиків.