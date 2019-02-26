На Одещині на кір масово захворіли поліцейські

Десять співробітників відділення поліції Савранського району Одеської області захворіли на кір.

Через цей спалах кору у відділку ввели карантин на два дні. Підозра на захворювання була у 19 осіб, повідомила заступник начальника-відділу комунікацій національної поліції України в Одеській області Світлана Белецька.

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Вона зазначила, що діагноз підтвердився у 10 працівників. Карантин зняли 22 лютого, він тривав з 20 по 21 лютого.

Белецька зазначила, що під час карантину відділок працював.

Кір – що це? Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

"Це не той об’єкт, щоякий можна закрити повністю у дні карантину. Там цілодобово чергувала слідчо-оперативна група, патрульна поліція. Звісно, ці групи складалися зі здорових працівників відділу", – розповіла Белецька.



Кір в Україні

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