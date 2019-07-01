Найкращий вік для народження дитини: нові дані

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В якому віці найкраще народжувати - оптимальний вік для народження дитини
В якому віці народжувати / unsplash.com

За словами медиків, вже після 30 у жінок знижується фертильність через зменшення яйцеклітин. Тому оптимальний вік для народження дитини становить від 20 до 35 років.

Фахівці британського Королівського коледжу акушерства і гінекології стверджують, що народження дітей у зрілому віці пов'язане з певними ризиками для новонароджених. Чим старша майбутня мати, тим вище ймовірність народження дитини з синдромом Дауна або викидня.

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Дослідники констатували, що оптимальним віком для народження дітей є період від 20 до 35 років. Вони відзначили, що вже після 30 років в жіночому організмі зменшується вироблення яйцеклітин, що знижує і фертильність – ймовірність стати матір'ю.

Ближче до 40 років жінки, які прагнуть завагітніти та народити, мають вищу ймовірність розвитку гестаційного діабету та інших ускладнень під час вагітності, що провокують проблеми зі здоров'ям як у них самих, так і у дітей.

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Також вчені повідомили, що з віком у жінок збільшується ймовірність багатоплідної вагітності та народження близнюків, включаючи трійні.

Медики відзначають, що жінкам, які хочуть завагітніти та народити після 35 років, необхідно ретельно контролювати свій спосіб життя. Чим вище потенціал здоров'я в цьому віці, тим вище шанси на вдалу вагітність і народження здорового малюка, резюмують експерти.

Раніше експерти рекомендували народжувати у віці від 30 до 39 років

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Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Новини Здоров'я Медицина Діти Жіноче здоров’я
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