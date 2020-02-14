Найстарішому чоловіку у світі 112 років: секрет його довголіття простий
Книга рекордів Гіннеса привітала японця Тітецу Ватанабе з новим статусом – чоловіка визнали найстарішим чоловіком у світі. Довгожителю в березні виповнюється 113 років.
Секретом довголіття чоловік поділився із CNN.
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Ватанабе каже, що він просто не злиться і намагається більше посміхатися. Чоловік також любить солодощі, але зараз віддає перевагу заварному крему і вершкам, оскільки залишився без зубів.
Тітецу Ватанабе народився в 1907 році. Він багато років працював у цукровій компанії. До 104 років був садівником, вирощував фрукти й овочі, а також доглядав за деревами бонсай.
Ватанабе вручили сертифікат, який підтверджує, що він найстаріший чоловік на планеті/Фото: Guinness World Records
Найстаріша у світі жінка теж живе в Японії. Це Кане Танака і їй 117 років. За її словами, головний секрет довгожительства у сні та здоровому харчуванні.
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