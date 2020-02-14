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Найстарішому чоловіку у світі 112 років: секрет його довголіття простий

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Найстарішому чоловіку 112 років: секрет довголіття

Книга рекордів Гіннеса привітала японця Тітецу Ватанабе з новим статусом – чоловіка визнали найстарішим чоловіком у світі. Довгожителю в березні виповнюється 113 років.

Секретом довголіття чоловік поділився із CNN.

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Ватанабе каже, що він просто не злиться і намагається більше посміхатися. Чоловік також любить солодощі, але зараз віддає перевагу заварному крему і вершкам, оскільки залишився без зубів.

Тітецу Ватанабе народився в 1907 році. Він багато років працював у цукровій компанії. До 104 років був садівником, вирощував фрукти й овочі, а також доглядав за деревами бонсай. 


Ватанабе вручили сертифікат, який підтверджує, що він найстаріший чоловік на планеті/Фото: Guinness World Records

Найстаріша у світі жінка теж живе в Японії. Це Кане Танака і їй 117 років. За її словами, головний секрет довгожительства у сні та здоровому харчуванні.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Довголіття
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