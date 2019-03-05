Назвали групу населення, яким корисний алкоголь

2282 Читать новость на русском
Алкоголь корисний для літніх людей
Алкоголь корисний для літніх людей / unsplash.com

Нове дослідження показало, що для літніх людей алкоголь корисний, а для молодих – смертельний.

За новими даними, опублікованими в Journal of Studies on Alcohol and Drugs, алкоголь шкідливіший, ніж вважалося раніше, особливо для молодих і людей середнього віку.

Читайте також: Як різні види алкоголю впливають на вашу поведінку

Ранні дослідження стверджували, що в малих кількостях алкоголь корисний для здоров'я. Але тільки зараз науковці помітили проблему: в попередніх опитуваннях найчастіше брали участь люди, яким було 50 років і більше. Але майже 40% смертей, викликаних вживанням алкоголю, відбуваються серед тих, кому від 20 до 49 років.

З віковою групою від 65 років і старше інша історія: 80% смертей вдалося запобігти завдяки алкоголю. Вчені також виявили різку різницю між віковими групами, коли порівнювали кількість потенційних років, втрачених через алкоголь.

алкоголь
Алкоголь вбиває молодих людей 

58,4% від загального числа втрачених років відбулося у віці 20-49 років. І тільки 14.5% – врятованих років життя. У людей похилого віку все знову навпаки: 15% – втрачених років і 50% – збережених.

Автори прийшли до висновку, що молоді люди з більшою ймовірністю помруть від вживання алкоголю, ніж від його нестачі. Але для літніх алкоголь приносить більше користі, ніж шкоди. Але тільки в помірних кількостях – не більше одного келиха на день.

Переваги включають в себе зниження ризику серцевих захворювань, інсульту і діабету.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Головні новини 4 березня: у ЗСУ перейшла окупантка з "ДНР" та звільнення Гладковського
сьогодні
2602
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Алкоголь Довголіття
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
4 березня 19:00 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 697
Як вберегти людей від самогубства: поради психолога
3 березня 19:41 Як вберегти людей від самогубства: поради психолога
Катерина Петренко 3159
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
2 березня 12:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 3607
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
1 березня 16:01 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 1551
Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я
28 лютого 16:00 Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я
1922
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук