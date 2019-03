Назвали групу населення, яким корисний алкоголь

Нове дослідження показало, що для літніх людей алкоголь корисний, а для молодих – смертельний.

За новими даними, опублікованими в Journal of Studies on Alcohol and Drugs, алкоголь шкідливіший, ніж вважалося раніше, особливо для молодих і людей середнього віку.

Ранні дослідження стверджували, що в малих кількостях алкоголь корисний для здоров'я. Але тільки зараз науковці помітили проблему: в попередніх опитуваннях найчастіше брали участь люди, яким було 50 років і більше. Але майже 40% смертей, викликаних вживанням алкоголю, відбуваються серед тих, кому від 20 до 49 років.

З віковою групою від 65 років і старше інша історія: 80% смертей вдалося запобігти завдяки алкоголю. Вчені також виявили різку різницю між віковими групами, коли порівнювали кількість потенційних років, втрачених через алкоголь.



Алкоголь вбиває молодих людей

58,4% від загального числа втрачених років відбулося у віці 20-49 років. І тільки 14.5% – врятованих років життя. У людей похилого віку все знову навпаки: 15% – втрачених років і 50% – збережених.

Автори прийшли до висновку, що молоді люди з більшою ймовірністю помруть від вживання алкоголю, ніж від його нестачі. Але для літніх алкоголь приносить більше користі, ніж шкоди. Але тільки в помірних кількостях – не більше одного келиха на день.

Переваги включають в себе зниження ризику серцевих захворювань, інсульту і діабету.

