Назвали популярні ліки, які призводять до психічних розладів

Вживання антибіотиків пов’язують з високим розвитком ризиком психічних захворювань, а також виникнення аутизму і розумової відсталості у дітей.

Експерти з Данії проаналізували дані більш ніж мільярд осіб, які народилися між 1995 і 2012 роком інформує The Conversation.

Читайте також: Які ліки та антибіотики не можна запивати алкоголем

Дослідники з'ясували, що діти, яких лікували антибіотиками, страждали від різних психічних розладів. У них виявляли розлади шизофренічного спектра, обсесивно-компульсивні розлади, розумову відсталість, розлади аутичного спектра та синдрому дефіциту уваги.

Виявилося, що важкі інфекції підвищували ризик розвитку психічного розладу приблизно в 1,84 раза. Вживання антибіотиків збільшувало цей ризик ще в 1,4 раза.

Причина цьому – взаємодія між кишковим мікробіомом і центральною нервовою системою.

Антибіотики можуть змінювати бактерії травного тракту, через що погіршуються когнітивні здібності.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.