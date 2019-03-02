Назвали популярні ліки, які призводять до психічних розладів

167 Читать новость на русском
Які ліки призводять до психічних розладів
Які ліки призводять до психічних розладів / zhigongcn.com

Вживання антибіотиків пов’язують з високим розвитком ризиком психічних захворювань, а також виникнення аутизму і розумової відсталості у дітей.

Експерти з Данії проаналізували дані більш ніж мільярд осіб, які народилися між 1995 і 2012 роком інформує The Conversation.

Читайте також: Які ліки та антибіотики не можна запивати алкоголем

Дослідники з'ясували, що діти, яких лікували антибіотиками, страждали від різних психічних розладів. У них виявляли розлади шизофренічного спектра, обсесивно-компульсивні розлади, розумову відсталість, розлади аутичного спектра та синдрому дефіциту уваги.

Виявилося, що важкі інфекції підвищували ризик розвитку психічного розладу приблизно в 1,84 раза. Вживання антибіотиків збільшувало цей ризик ще в 1,4 раза.

via GIPHY

Причина цьому – взаємодія між кишковим мікробіомом і центральною нервовою системою.

Антибіотики можуть змінювати бактерії травного тракту, через що погіршуються когнітивні здібності.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Двигун пробив стіну та влетів на кухню: у Флориді літак врізався у багатоповерхівку
сьогодні
1035
Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Лікування дослідження
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
1 березня 16:01 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 1330
Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я
28 лютого 16:00 Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я
1652
Тест: що ви знаєте про секс?
27 лютого 21:00 Тест: що ви знаєте про секс?
Олександр Бевза 6640
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
26 лютого 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
2013
Чому виникає хропіння, чим воно небезпечне та як лікувати
25 лютого 16:00 Чому виникає хропіння, чим воно небезпечне та як лікувати
Олександр Бевза 1183
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук