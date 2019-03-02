Назвали популярні ліки, які призводять до психічних розладів
Вживання антибіотиків пов’язують з високим розвитком ризиком психічних захворювань, а також виникнення аутизму і розумової відсталості у дітей.
Експерти з Данії проаналізували дані більш ніж мільярд осіб, які народилися між 1995 і 2012 роком інформує The Conversation.
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Дослідники з'ясували, що діти, яких лікували антибіотиками, страждали від різних психічних розладів. У них виявляли розлади шизофренічного спектра, обсесивно-компульсивні розлади, розумову відсталість, розлади аутичного спектра та синдрому дефіциту уваги.
Виявилося, що важкі інфекції підвищували ризик розвитку психічного розладу приблизно в 1,84 раза. Вживання антибіотиків збільшувало цей ризик ще в 1,4 раза.
Причина цьому – взаємодія між кишковим мікробіомом і центральною нервовою системою.
Антибіотики можуть змінювати бактерії травного тракту, через що погіршуються когнітивні здібності.
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