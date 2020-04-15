Назвали ранні симптоми важкої форми коронавірусу
Одним з ранніх ознак того, що зараження коронавірусом у людини буде у важкій формі, є низький показник насичуваності крові киснем.
Про це повідомили наукові фахівці Медичної школи імені Гроссмана при Нью-Йоркському університеті, пише MedRxiv.
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Після аналізу стану 4103 людей з коронавірусною інфекцією COVID-19 медики перерахували ранні ознаки важкої форми захворювання.
Всі ці пацієнти постраждали від зараження коронавірусом в Нью-Йорку. Половина з них була госпіталізована, що свідчить про важку форму. 650 осіб виявилися не просто на лікарняному ліжку, а в реанімації та були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.
Показник кисню в крові – головний симптом важкої форми коронавірусу / unsplash.com
Дослідження медиків показало, що COVID-19 може з великою ймовірністю перейти у важку форму, якщо у людини підвищені показники С-реактивного білка (білок плазми крові, що належать до групи білків гострої фази, концентрація яких підвищується при запаленні), Д-димеру (невеликий фрагмент білка, який присутній в крові після руйнування тромбу) і феритину (похідні заліза).
Ще одна рання ознака – низький показник насичення крові киснем (в нормі становить 95–98 %).
Також медики з Нью-Йорка констатують: люди, які мають ожиріння, дуже сильно ризикують мати критичний стан через коронавірус.
У пацієнтів з ожирінням шанси захворіти на важку форму інфекцією вище, ніж у тих, хто має проблеми з серцем або легенями,
– попередили американські лікарі.
Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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