Назвали спосіб, який покращує пам'ять та стан при деменції

Арт-терапія допомагає побороти стрес. Вчені також довели, що мистецтво має феноменальний вплив на людей з деменцією.

Австрійські вчені, про яких пише Study Finds, проаналізували ефективність арт-терапії.

Читайте також: Який тип олії найкраще впливає на мозок та допоможе хворим з деменцією

Національна галерея Австралії та Програма деменції співпрацюють вже понад 12 років і наразі вчені проаналізували, ефективність такої співпраці.

Суть експерименту

Люди з деменцією беруть участь у групових дискусійних турах галереєю, під час яких вони знайомляться з мистецтвом, інтерпретують його, обговорюють враження та емоції, які відчувають.



Мистецтво покращує стан людей з деменцією

Вчені проаналізували рівень кортизолу учасників експерименту. Кортизол – головний гормон стресу, він важливий у процесі регулювання настрою, тиску та циклів сну.

Рівень кортизолу зазвичай зростає вранці відразу після пробудження та знижується до вечора.

Утім, при наявності деменції, цей процес порушується, внаслідок чого люди відчувають підвищену слабкість, збудження та зниження когнітивних функцій.

Деменція – що це? Деменція впливає на мислення, поведінку і на спроможність виконувати щоденні справи. Робота мозку значно погіршується, і це впливає на соціальну та робочу діяльності людини. Першою ознакою деменції є нездатність виконувати повсякденні справи. Деменція може виникнути у будь-кого, але з віком ризик зростає. Більшість хворих на деменцію – старші люди.

Експеримент показав, що через шість тижнів показники кортизолу значно покращилися.



Кортизол важливий гормон, який відповідає за самопочуття людини

Дослідники відзначають, що такий ефект спостерігався завдяки арт-терапії.

Окрім того, в усіх учасників експерименту послабшали симптоми депресії та покращилася робоча пам’ять і швидкість мовлення.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.