Назвали три найбільш смертельні інфекції для людини

Деякі токсини організм здатний переробити і жодних поганих наслідків людина не відчуває. Інші ж токсини можуть бути летальними.

Лікар-інфекціоніст Дар'я Панева зазначила, що ботулізм, правець і дифтерія входять до трійки продуцентів найпотужніших отрут.

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В процесі своєї життєдіяльності вони виділяють смертельно небезпечні екзотоксини, які і обумовлюють характер перебігу хвороби. Провідним в терапії всіх трьох інфекцій є введення специфічних антитоксичних сироваток.

Продуценти – що це? Це організми, які продукують органічні речовини із неорганічних сполук.

3. Дифтерійна паличка

При потраплянні на слизові оболонки, виділяє токсин, який сприяє формуванню плівок в місці проникнення. Після всмоктування в системний кровотік вона призводить до розвитку набряку шиї, ураження периферичних нервів, серцевого м'яза і нирок.

Дифтерія – що це? Це гостра інфекційна хвороба. Переважно вона вражає органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також надниркових залоз. На місці, яке вражає інфекція, виникає запальний процес з фібринозним нальотом.



Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку небезпечних ускладнень — вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих.

Ця інфекція найбільш небезпечна з епідеміологічної точки зору, тому що передається повітряно-краплинним шляхом і характеризується розвитком спалахів. Летальність – 10-20%.

2. Тетаноспазмін і тетанолізін

Ці два екзотоксини виділяються при потраплянні правця. Вони переважно вражають нерви, порушуючи передачу сигналу між нейронами, але також впливають на центральну нервову систему і еритроцити. Захворювання вкрай небезпечне. Без адекватної терапії генералізовані форми в більшості випадків закінчуються смертю. Навіть на тлі лікування летальність становить 10-70%.



Симптоми правця

1. Ботулотоксин

Досить 0.00003 міліграми всередину, щоб убити людину. Цю отруту бактерія виробляє, "проживаючи" в харчах, при кулінарній обробці яких створюються оптимальні для неї умови.

Ботулізм – що це? Це харчове отруєння, зумовлена споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.

Незважаючи не те, що ботулотоксин займає перше місце за токсичністю, вакцинація для його запобігання не використовуються. Це пов'язано з тим, що неспецифічна профілактика високо ефективна.



Джерела та симптоми ботулізму

Щоб вберегтися від ботулотоксину, потрібно дотримуватися вимог кулінарної обробки та зберігання потенційно небезпечних продуктів.

А ось від побутових травм з порушенням цілісності шкірних покривів, а також від контакту з джерелом повітряно-крапельної інфекції відгородитися неспецифічними способами неможливо. У зв'язку з чим до національних календарів більшості країн світу внесена вакцинація від дифтерії і правця.

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