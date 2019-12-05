Не осліпнеш: чим насправді мастурбація корисна для здоров'я

Мастурбація – табуйована тема, коли люди чують це слово, то ніяковіють і соромляться. Про це неприйнятно говорити та згадувати, а в деяких релігія "рукоблудство" вважається гріхом. Але з медичною точки зору все інакше – мастурбувати корисно й інколи навіть необхідно.

Важко сказати скільки дорослих українців мастурбують, таких опитувань ми не змогли знайти. Але є велике дослідження, в якому брало участь 5 865 американців. Ось, що він показав: 85% жінок та 93% чоловіків у віці 25-29 років мастурбували хоча б раз в житті.

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У чому шкода мастурбації?

Шкоди майже немає, крім психологічної – вона може ставати нав'язливою.

Варто насторожитись якщо:

не можете відмовитися від самозадоволення, і через це страждає повсякденна діяльність, робота або навчання,

перестаєте приділяти увагу партнеру, друзям чи родині й пропускаєте важливі дати та свята.

Користь мастурбації

Мастурбація позитивно впливає на наше психічний і фізичний стан.

Оргазм супроводжується викидом ендорфінів – речовин, що поліпшують настрій і блокуючих біль. Таким чином, самозадоволення допомагає:

Ще один плюс: при мастурбації не можна завагітніти або заразитися ІПСШ. Однак, якщо ви мастурбуєте з партнером (так, так теж можна) ці ризики зберігаються, тому що в процесі можна обмінятися не лише приємними відчуттями, але і мікробами.



Мастурбація може покращити статеве життя

Також є дослідження, яке доводить, що мастурбація допомагає швидше одужати під час застуди. Оргазм дійсно підвищує активність імунних клітин, які захищають нас від вірусів.

Проблема в тому, що дослідження проводилося лише на 11 людях. Тому серйозно розраховувати на мастурбацію, як на спосіб профілактики застуди, не варто.

Під час оргазму у чоловіків вивільняється купа гормонів. Частина з них пов'язані зі сном. Наприклад, пролактин дає організму команду перепочити і викликає відчуття втоми. А окситоцин допомагає побороти стрес і розслабитися. Тому мастурбація цілком підходить на роль снодійного для чоловіків. В жінок, на жаль, це працює інакше й часто стає причиною непорозумінь: дівчина після оргазму хоче говорити, а хлопця "вирубає".

Тому мастурбувати чи ні – вибір за вами. Але точно варто перестати вірити в міфи та в шкоду самозадоволення.

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