Небезпечні розваги: які інфекції можна підчепити у пісочниці

З приходом тепла все більше дітей граються у міських пісочницях. Але, на перший погляд, безпечна улюблена дитяча розвага може мати негативні наслідки і призвести до зараження інфекціями та грибками.

Все інфекції потрапляють в пісочниці від тварин, що ходять туди, щоб випорожнитися.

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Інфекціоніст Дар'я Панієва зазначила, що у пісочниці інфекції можна заразитися інфекціями від собак, кішок, голубів та з ґрунту.

Собаки

Фекалії собак потенційно рясніють гельмінтами, які можуть бути небезпечні для людини. Найбільш поширений серед них – Токсокара. Той факт, що бродячі собаки хворіють токсокарозом приблизно в 13 разів частіше домашніх, проте не дає ніякого права власникам чотирилапих вигулювати їх поблизу дитячих майданчиків.

Крім токсокара, в пісочниці можуть бути власоглава, анкілостоми, ехінококи, а також лямблії, криптоспоридії та кампілобактерії. І це не повний, а лише основний перелік.

Є і ще одна небезпека — лептоспіроз. Рідкість, але все ж існує собача лептоспіра. Потрапляє вона в пісок з сечею, а в організм людини через мікротравми шкіри або неушкоджену слизову.

Кішки

У піску можуть бути такі бактеріальні інфекції як кампілобактеріоз і сальмонельоз. Також можуть зустрічатися токсоплазмоз. Список гельмінтів та найпростіших збігається з собаками.

Голуби

Крім уже згаданих кишкових інфекцій — кампілобактеріоз і сальмонельоз, інфікування якими відбувається через рот. Голуби можуть переносити орнітоз – важка хламідійна інфекція з ураженням переважно дихальної системи і вираженим синдромом інтоксикації. Заразитися інфекцією можна через повітря та пил. Так само відбувається інфікування грибками (криптококком і гістоплазмою), що викликають важкі захворювання у людей з імунодефіцитами.

Ґрунт

Тут, звичайно, на першому місці в плані небезпеки – правець. Жителям південних регіонів також слід бути настороженими щодо інфекційного захворювання стронгілоїдозу.

Як вберегтися від інфекцій в пісочниці

1. Пісочниці мають бути закритими, якщо їх не використовують.

2. Вагітним жінкам потрібно бути обережними з токсоплазмозом.

3. Не варто давати дітям їжу, коли вони грають у піску.

4. Вакцинуйте дітей від правця, ревакцинуйте та поновлюйте щеплення кожні 10 років.

5. Не дозволяйте дітям грати у пісочниці з яскраво вираженим запахом випорожнень.

6. Не забороняйте дітям грати у пісочницях, але уважно стежте за ними.



Не забороняйте дітям грати у пісочницях, але уважно стежте за ними

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