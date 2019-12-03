Неочікуваний спосіб, який допоможе жити довше

Окрім хронологічного віку, який записаний в паспорті та біологічного віку, якому відповідає стан організму, вчені виділяють також суб’єктивний вік – те, як ми самі себе відчуваємо і який відповідає нашому стилю життя. Саме суб'єктивний вік впливає на наше фізичне й емоційне здоров'я.

Професор з Університету Монпельє Янник Стефан провів дослідження, щодо того, чи пов'язаний суб’єктивний вік і стан здоров’я людини.

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Професор вивчив дані трьох масштабних досліджень, які загалом охоплюють понад 17 000 учасників.

Якщо будете поводити себе молодо, житимете довше

Більшість з них відчували себе на 15-16% молодше свого хронологічного віку, і це фактично покращувало їх загальний стан здоров’я і тривалість життя.

Ефект був дзеркальним в інших учасників, які відчували себе на 8, 11 і 13 років старше свого хронологічного віку. Вони мали підвищенні ризики смерті на 18, 25 і 29% відповідно.

Вчені припускають, що так відбувається, тому що люди з юнацьким світоглядом з більшою ймовірністю ведуть здоровий спосіб життя: дотримуються збалансованого раціону, регулярно займаються фізичними навантаженнями та є соціально активними.

Суб’єктивний вік є індикатором моделі фізичної активності, резюмують вчені.

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