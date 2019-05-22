Німецький хірург безкоштовно оперує українських дітей зі складними вадами зору

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До Львова приїхав відомий німецький хірург Клаус Екснер, який завдяки унікальній методиці лікує вроджені вади повік, що заважають дітям повністю відкривати очі. В Україні лікар був уже одинадцять разів і за цей час допоміг більше, ніж двом сотням маленьких пацієнтів з усієї країни.

Клаус Екснер – німецький пластичний хірург. До Львова вперше завітав під час Євро-2012. Разом із німецькими друзями він назбирав грошей, аби прооперувати українських дітей на благодійних засадах.

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Які операції проводить Клаус Екснер

Найчастіше професор оперує птоз – вроджене опущення верхньої повіки. Та за сім років візитів до України Клаус оперував і вроджені вади кистей та стоп, рубцеві деформації, а також гемангіоми – доброякісні пухлини.

Птоз у дітей
Птоз (опущення повіки) у дітей

Як розповів начальник управління охорони здоров'я Львова Володимир Зуб, за цей період нашої співпраці з Клаусом Екснером у нас проконсультовано понад 400 дітей, і понад 200 дітей прооперовано. В цей візит професор уже проконсультував 71 дитину з 15 областей України.

Так, трирічний харків’янин Артур уже на етапі реабілітації. У Львові йому безкоштовно зробили операцію, яка за кордоном коштує більше 10 тисяч доларів. Хлопчик мав птоз правосторонній, у нього не відкривалася повіка.

Унікальна медодика від Клауса Екснера

Зазначимо, що німецький лікар штучних імплантів не використовує. У Клауса є власна методика оперування птозу.

 
Лікар Василь Савчин
“Методика Клауса Екснера в тому, що він м'яз з чола, який працює, і опускає його до хряща верхньої повіки. Так, око відкривається м'язом чола”.

Цього разу Клаус Екснер прооперує майже тридцять дітей за три дні. Операції триватимуть до 23 травня включно. Наступний візит запланував вже на листопад цього року.

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Теги: Здоров'я Лікування Здоров’я очей Здорове життя Новини Здоров'я Новини Львова
Джерело: 24 канал
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