Очільниця МОЗ Скалецька спростувала інформацію про зв'язки з Радуцьким

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Зоряна Скалецька про Радуцького
Зоряна Скалецька про Радуцького / Здоров'я 24

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька спростувала чутки про те, що її призначення лобіював екс-очільник клініки "Борис" і нардеп Михайло Радуцький.

Під час першого засідання Верховної Ради журналісти помітили листування Радуцького щодо кандидатів на пост глави Міністерства охорони здоров'я, в якій він назвав Скалецьку "своєю людиною".

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На першій прес-конференції нова очільниця МОЗ спростувала цю інформацію і заперечила будь-які зв'язки з Радуцьким. 

 
Зоряна Скалецька
“Я з Михайлом Радуцьким перетиналися лише на ефірах, на одному з яких, я йому сказала, що як писала законопроєкти, так і буду продовжувати це робити і якщо вам буде потрібна допомога – звертайтесь”.

Також нова очільниця МОЗ наголосила, що пройшла звичайну співбесіду і про лобіювання сторонніх осіб нічого не знає. 

"В якийсь момент мені повідомили, що можна подати своє резюме на кандидата в міністри охорони здоров’я. Я пройшла звичайну співбесіду. Якоїсь інформації про домовленість або сприяння, я ніколи не отримувала", – розповіла Скалецька.

Раніше сам Радуцький на питання, чи лобіює він згадану в листуванні Скалецьку, відповів, що її кандидатуру обрала фракція "Слуги народу".

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Зоряна Скалецька
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