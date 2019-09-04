Очільниця МОЗ Скалецька спростувала інформацію про зв'язки з Радуцьким
Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька спростувала чутки про те, що її призначення лобіював екс-очільник клініки "Борис" і нардеп Михайло Радуцький.
Під час першого засідання Верховної Ради журналісти помітили листування Радуцького щодо кандидатів на пост глави Міністерства охорони здоров'я, в якій він назвав Скалецьку "своєю людиною".
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На першій прес-конференції нова очільниця МОЗ спростувала цю інформацію і заперечила будь-які зв'язки з Радуцьким.
Також нова очільниця МОЗ наголосила, що пройшла звичайну співбесіду і про лобіювання сторонніх осіб нічого не знає.
"В якийсь момент мені повідомили, що можна подати своє резюме на кандидата в міністри охорони здоров’я. Я пройшла звичайну співбесіду. Якоїсь інформації про домовленість або сприяння, я ніколи не отримувала", – розповіла Скалецька.
Раніше сам Радуцький на питання, чи лобіює він згадану в листуванні Скалецьку, відповів, що її кандидатуру обрала фракція "Слуги народу".
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