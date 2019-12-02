Як не впасти в ожеледицю

Майже по всій Україні розпочалось різке похолодання зі снігом та ожеледицею. Це може викликати велику кількість травм та переломів. Читайте нижче, як себе уберегти.

Особливо обережними мають бути літні люди. Вони мають взагалі утриматися від походів на вулицю у таку погоду.

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Що робити, щоб не впасти в ожеледь?

йти повільно, трохи нахилившись вперед; по можливості тримати руки вільними (без сумок і не в кишенях); зігнути ноги в колінах; робити дрібні й ковзаючі кроки.

Якщо почали падати

помахом руки допомогти відновити втрачену рівновагу;

відкинути все зайве (сумки, пакети).

Що робити в момент падіння?

максимально напружити м'язи;

згрупуватися – "стиснутися в грудку", втягнути голову в плечі, лікті притиснути до боків, спину випрямити, ноги злегка зігнути;

приземлитися на бік – важливо встигнути повернутися.

Якщо падаєте на спину

притиснути підборіддя до грудей (дозволить не стикнутися об лід потилицею);

руки максимально широко розкинути – щоб "загасити" удар, не приземлитися на виставлені лікті і не травмувати їх.

Що робити після падіння?

оцінити своє самопочуття і продовжити шлях;

вдома уважно оглянути місце забиття;

при наявності травми або сильного удару – звернутися в травмпункт.

Що не треба робити, якщо падаєш?

виставляти лікті вперед; приземлятися на витягнуті руки – це призведе до перелому зап'ястя, зміщення або розриву сухожиль; падаючи сідати на сідниці: у літніх людей це нерідко призводить до перелому шийки стегна, у молодих – до травм куприка.

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