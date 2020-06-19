У столиці Китаю знову зросла кількість випадків захворювання на коронавірус. Майже усі ці випадки пов'язують із гуртовим продуктовим ринком. Державні китайські ЗМІ повідомили, що вірус знайшли на дошках для нарізання імпортного лосося. І це стало причиною паніки по всій країні.

Спочатку супермаркети та ресторани у Пекіні прибрали лосось зі своїх полиць та меню. Крім того в Пекіні вирішили навіть призупинити імпорт лосося з Європи. У середу стало відомо, що у 22-річного чоловіка, який очищував заморожену рибу, підтвердили коронавірус. Але згодом Центр з контролю захворювань Пекіна заявив, що навряд чи лосось став переносником вірусу, пише ВВС.

До теми У Китаї назвали лосось причиною нового спалаху COVID-19: у Норвегії це спростували

Чому виникла паніка

Майже два місяці у Пекіні не фіксували жодного випадку коронавірусного захворювання, але минулого тижня все змінилось, спершу виявили перше інфікування, а згодом хворобу підтвердили ще у 150 людей.

Усі випадки пов'язали із харчовим ринком, проте на відміну від ринку в Ухані, тут не торгують живими тваринами.

Сліди вірусу знайшли на дошках для нарізки риби, якими користувався продавець імпортного лосося.

Позитивний результат дали і тестування ще 40 зразків, зібраних на ринку. І не всі вони були взяті з дощок для нарізання лосося, заявив речник міської комісії з охорони здоров'я Пекіну.



Рибний ринок в Пекіні може бути причиною нового спалаху коронавірусу в Китаї / Фото fishki.net

То чи справді лосось причина нового спалаху

Навряд чи. Центр з контролю захворювань Китаю заявив, що доказів того, що коронавірус був у лососі, або що через коронавірус передався через нього, – немає.

Крім того, немає доказів й того, що вірус був у лососі перед тим, як риба потрапила на ринок.

Можливо, вірус вже був на ринку, коли туди потрапила чергова партія лосося.

Віруси повинні спиратися на специфічні рецептори клітин носія, аби інфікувати ці клітини. Без цих рецепторів вірус не може потрапити в клітини,

– пояснює вірусолог Ченг Гонг.

За словами вірусолога, такі рецептори є у ссавців, але не у риб.

Разом з тим, головний епідеміолог китайського Центру з контролю захворювань зазначив дещо інші дані: хоч риба не може "підхопити" коронавірус у своєму природному середовищі, вона може бути інфікованою працівниками, які виловлюють або транспортують її.

Поки незрозуміло, яке першоджерело спалаху

Що стало першоджерелом нового спалаху вірусу треба додатково досліджувати. Раніше у ВООЗ заявляли, що вірус не може передаватися через харчі чи напої до людини.