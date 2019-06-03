Під час прийому яких препаратів не можна засмагати

У деяких ліках є хімічні речовини, які проникають в епідерміс і можуть вступати в реакцію з ультрафіолетовими променями. Сонячне світло, що потрапив на таку змінену шкіру, може за лічені хвилини викликати опіки, алергію, посилену пігментацію.

Важливий нюанс: реакція на такі ліки непередбачувана. У одних людей вона не проявляється ніколи. У інших – постійно. Треті можуть півжиття не стикатися зі світлочутливістю, поки одного разу вона не вистрілить. До якої категорії належите ви, передбачити неможливо, пише health.

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Тому найкращий спосіб уникати неприємностей – не показуватися на сонці, якщо ви використовуєте небезпечні препарати.

З якими засобами не можна засмагати

1. Косметичні засоби з ретиноїдами та AHA-кислотами

Ці креми, сироватки і лосьйони допомагають позбутися від акне і їх наслідків, "стерти" зморшки, вирівняти рельєф шкіри, надати їй яскравість і здоровий колір. Але при цьому і ретиноїди, і AHA-кислоти мають яскраво виражений Фототоксичні ефект.

Тим же ефектом володіють і популярні аптечні лосьйони з саліциловою кислотою, які часто використовують в боротьбі з акне.



Сонце може завдати шкоди, якщо ви приймаєте знеболювальні

2. Популярні знеболювальні

Тут маються на увазі нестероїдні протизапальні препарати: ібупрофен, аспірин, напроксен, піроксикам, диклофенак. Парацетамол до цієї групи не відноситься.

3. Деякі антибіотики

Явний фототоксичний ефект є в антибіотиків з групи тетрацикліну, хінолонів і фторхінолонів.

4. Деякі ліки проти алергії

Мова про препарати на основі прометазину, цетиризину, дифенгидраміну. Взагалі, якщо ви приймаєте будь-який антигістамінний засіб, перечитайте список побічних ефектів: там може значитися світлочутливість.

5. Деякі сечогінні

Особливо препарати на основі фуросеміду і гідрохлортіазиду.

6. Деякі заспокійливі та антидепресанти

Підніжку вашій шкірі може підставити будь-який препарат, так що уважно читайте інструкцію в розділі "Побічні дії".

7. Препарати для лікування гіпертонії

Зокрема, ліки на основі гідрохлортіазиду або дилтіазему.

8. Деякі безрецептурні вітаміни і БАДи

Особливо звіробій, він різко підвищує світлочутливість шкіри. Подібним ефектом володіє також ніацин – форма вітаміну В3.

9. Деякі оральні контрацептиви й засоби на основі естрогену

Не всі, але знову-таки читайте інструкцію і будьте обережні, виходячи на сонце. Ваші друзі – капелюх, сонцезахисний крем і суворе дотримання правил безпечної засмаги.

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