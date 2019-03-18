Популярні ліки від хвороб серця визнали смертельно небезпечними
Європейське товариство кардіологів показало результати дослідження, яке підтвердило, що деякі ліки від хвороб серця можуть призвести до раптової зупинки серця.
Йдеться про ліки з діючою речовиною ніфедипін, які переважно застосовуються для лікування високого кров'яного тиску і стенокардії, пише EurekAlert!.
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Результати дослідження показали, що використання високих доз цієї речовини пов'язують з підвищеним ризиком зупинки серця. При цьому у ліків, що містять амлодипін, такого побічного ефекту виявлено не було.
За словами вчених, ніфедипін і амлодипін часто використовуються багатьма кардіологами та іншими медиками при лікуванні хвороб серця. До цього обидва препарати вважалися однаково ефективними і безпечними.
Експеримент показав, що високі дози ніфедипіну можуть збільшити ризик раптової зупинки серця, в той час як амлодипін дійсно безпечний. Ці результати, можливо, доведеться брати до уваги при призначенні того чи іншого препарату. Раптова зупинка серця є поширеною причиною смерті в розвинених країнах світу.
До слова, на сайті "Ліки Контроль" в Україні зареєстровано 19 препаратів з діючою речовиною ніфедипін.
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