Популярні ліки від хвороб серця визнали смертельно небезпечними

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Популярні ліки від хвороб серця визнали смертельно небезпечними
Популярні ліки від хвороб серця визнали смертельно небезпечними / Фото з вільних джерел

Європейське товариство кардіологів показало результати дослідження, яке підтвердило, що деякі ліки від хвороб серця можуть призвести до раптової зупинки серця.

Йдеться про ліки з діючою речовиною ніфедипін, які переважно застосовуються для лікування високого кров'яного тиску і стенокардії, пише EurekAlert!.

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Стенокардія – що це?
Це серцеве захворювання, що супроводжується болем чи дискомфортом у грудях. Воно виникає, коли серцевий м’яз не отримує достатню кількість збагаченої киснем крові через коронарні артерії.

Результати дослідження показали, що використання високих доз цієї речовини пов'язують з підвищеним ризиком зупинки серця. При цьому у ліків, що містять амлодипін, такого побічного ефекту виявлено не було.

За словами вчених, ніфедипін і амлодипін часто використовуються багатьма кардіологами та іншими медиками при лікуванні хвороб серця. До цього обидва препарати вважалися однаково ефективними і безпечними.

Експеримент показав, що високі дози ніфедипіну можуть збільшити ризик раптової зупинки серця, в той час як амлодипін дійсно безпечний. Ці результати, можливо, доведеться брати до уваги при призначенні того чи іншого препарату. Раптова зупинка серця є поширеною причиною смерті в розвинених країнах світу.

До слова, на сайті "Ліки Контроль" в Україні зареєстровано 19 препаратів з діючою речовиною ніфедипін.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Ліки Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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