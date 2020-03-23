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Поширення пандемії прискорюється, – ВООЗ

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Поширення коронавірусу в світі / unsplash.com

У ВООЗ попередили, що темпи поширення коронавірус Covid-19 у світі прискорюються. Коронавірус виявили майже у кожній країні світу. У ВООЗ також закликали до активних дій проти поширення коронавірусу.

Про це повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус під час брифінгу.

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Глава ВООЗ пояснив, що між першим і 100-тисячного випадком зараження пройшло 67 днів. Потім треба було тільки 11 днів, а щоб досягти позначки в 300 тисяч хворих – вистачило всього чотири дні.

Гебрейесус закликав всі країни активно боротися з поширенням коронавірусу.

Ви не можете виграти футбольний матч, тільки захищаючись. Потрібно і атакувати. Закликати людей залишатися вдома і застосовувати інші заходи дистанціювання важливо, щоб уповільнити поширення коронавірусу і виграти час, але це захисні заходи,
– написав доктор Тедрос у своєму твіттері.

Глава ВООЗ переконаний, що для перемоги потрібно "атакувати коронавірус за допомогою агресивної і цілеспрямованої тактики".

Така боротьба передбачає "тестування кожного випадку, що схожий із симптомами коронавірусу, ізолювання і турботу про кожного, в кого підтвердили коронавірус, а також відстеження та поміщення на карантин всіх, хто контактував з інфікованим пацієнтом.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я ВООЗ Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
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