Пояснили підвищену схильність до суїциду

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Схильність до суїциду
Схильність до суїциду / pixabay.com

Шведські вчені виявили схильність до завдання собі шкоди і суїциду на генетичному рівні.

До вибірки потрапили 157 тисяч осіб, які заповнили анкети про психічне здоров'я і благополуччя. У дослідженні взяли участь як здорові люди, так і пацієнти з психічними розладами.

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У розпорядженні вчених були дані про зріст, вага, артеріальний тиск, харчові звички, їхнє ставлення до фізичної активності, спадкові захворювання.

В анкеті учасники дослідження вказували, чи були у них думки про безглуздість життя, думки про заподіяння собі шкоди. Дослідники аналізували відповіді учасників, та їх геном.

Суїцид
Схильність до завдання собі шкоди криється в ДНК

Вченим вдалося визначити три ділянки ДНК, які містять генетичну інформацію, пов'язану з суїцидальними думками і необережним поводженням. Ці ж ділянки виявилися пов'язані з депресією і тривожним розладом.

Вчені сподіваються, що зможуть в подальшому визначати схильність до завдання собі шкоди і психічних розладів на ранніх стадіях, щоб людина могла раніше отримати допомогу.

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Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я ДНК Депресія
Джерело: 24 Канал
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