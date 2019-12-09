Препарат-вбивця руйнує пухлини раку крові і лімфоми
Лікарські препарати безпечні та ефективні для лікування різних типів лейкемії та лімфоми, заявили американські дослідники. Отримано перші доклінічні результати.
Група дослідників з США розробила новий клас препаратів під назвою PROTAC. Результати роботи опубліковано на сайті Техаського університету в Сан-Антоніо.
Читайте також: Новий аналіз крові точно визначає понад 20 типів раку
Клінічні результати
Перші експерименти на клітинах в лабораторії показали, що новий препарат ефективно впливає на білок BCL-XL, що є важливим для стійкості раку.
BCL-XL – необхідний злоякісним клітинам для виживання.
Білок BCL-XL м є джерелом живлення пухлини, впливаючи на нього, рак можна буде побороти
Попередні препарати, націлені на BCL-XL мали серйозні побічні ефекти– лікування знижувало кількість тромбоцитів до небезпечного рівня, значно підвищуючи ризик кровотеч. У PROTAC – новий препарат, запропонований вченими, таких ризиків не викликає.
Важливо, що лікування не пригнічує, а знищує білок, який використовують злоякісні тканини",
– зазначили автори дослідження.
Потенційно препарат PROTAC володіє необхідними властивостями для лікування гострого лімфобластного лейкозу і лімфоми.
Читайте також: Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
Поки результати отримані в лабораторних експериментах. Дослідження препарату будуть продовжені.
Нещодавно експерти з National Institutes of Health неочікувано заявили, що пацієнти, які приймають аспірин частіше перемагали пухлини простати, кишківника, шлунку, легенів і яєчників.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.