Препарат-вбивця руйнує пухлини раку крові і лімфоми

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Ліки проти раку / blog.bcbsks.com

Лікарські препарати безпечні та ефективні для лікування різних типів лейкемії та лімфоми, заявили американські дослідники. Отримано перші доклінічні результати.

Група дослідників з США розробила новий клас препаратів під назвою PROTAC. Результати роботи опубліковано на сайті Техаського університету в Сан-Антоніо.

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Клінічні результати

Перші експерименти на клітинах в лабораторії показали, що новий препарат ефективно впливає на білок BCL-XL, що є важливим для стійкості раку.

BCL-XL – необхідний злоякісним клітинам для виживання. 


Білок BCL-XL м є джерелом живлення пухлини, впливаючи на нього, рак можна буде побороти

Попередні препарати, націлені на BCL-XL мали серйозні побічні ефекти– лікування знижувало кількість тромбоцитів до небезпечного рівня, значно підвищуючи ризик кровотеч. У PROTAC – новий препарат, запропонований вченими, таких ризиків не викликає. 

Важливо, що лікування не пригнічує, а знищує білок, який використовують злоякісні тканини",
– зазначили автори дослідження.

Потенційно препарат PROTAC володіє необхідними властивостями для лікування гострого лімфобластного лейкозу і лімфоми.

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Гострі лімфобластні лейкози/лімфоми – що це?
Гострі лімфобластні лейкози/лімфоми — це новоутворення, що в основному знаходяться в кістковому мозку і крові.
Вони складають 75 % усіх гострих лейкозів у дітей, а в дорослих — 20 %.
Перебіг раку крові пов'язаний зі зменшенням продукування нормальних клітин крові, ресурси червоного кісткового мозку використовуються для виробництва ракових клітин замість нормальних функціональних клітин.
 
Симптоми проявляються у вигляді гарячки, підвищеного ризику інфікування (особливо бактеріальними інфекціями, в тому числі пневмонією), простежується біль у грудях, кашель, блювання, порушення згортання крові (внаслідок тромбоцитопенії), ознаки анемії, в тому числі блідість, тахікардія, втома, головні болі.

Поки результати отримані в лабораторних експериментах. Дослідження препарату будуть продовжені.

Нещодавно експерти з National Institutes of Health неочікувано заявили, що пацієнти, які приймають аспірин частіше перемагали пухлини простати, кишківника, шлунку, легенів і яєчників.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Медицина Новини Здоров'я Онкозахворювання
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