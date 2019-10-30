Facebook допоможе покращити здоров'я

Компанія Facebook запустила нову функцію, яка нагадуватиме користувачам зробити щеплення, здати аналізи чи пройти обстеження в лікаря.

Опція називається Preventive Health (Профілактичне здоров'я), пише The Verge.

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Починаючи з 28 жовтня, Facebook дозволить користувачам вибрати персоналізовані нагадування про медичні аналізи та вакцини. Новий інструмент компанія створила, щоб люди отримували інформацію про обстеження на рак, обстеження серця та вакцини проти грипу – всі заходи, які можуть допомогти людям уникнути хвороб задовго до того, як вони стануть летальними.



Preventive Health від Facebook допоможе слідкувати за здоров'ям

"Уявімо, що вам 52 роки. Відповідно до рекомендацій Американської онкологічної спільноти, вам рекомендуватимуть пройти скринінг колоректального раку", – розповів голова відділу досліджень у сфері здоров'я Facebook Фредді Абноусі.

Користувачі можуть детально прочитати про різні види тестів, щеплення та обрати медичний заклад, який їм найкраще підходить. Розробник додав, що сподівається, що після отримання рекомендацій Preventive Health користувачі спочатку звернуться до лікарів.

Також Абноусі запевнив, що програма не збирає дані користувачів для медичних організацій та страхових компаній. Наразі опція Preventive Health (Профілактичне здоров'я) доступна для користувачів у США.

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