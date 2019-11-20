Про що брешуть чоловіки й жінки, коли мова заходить про секс

Чи розповідаєте ви про своє сексуальне життя? А коли розмовляєте про інтим, завжди говорите правду? Можливо, деякі факти з розповідей партнера у вас викликають підозри? Про що ж зазвичай люблять перебільшувати чи навпаки замовчувати люди, коли говорять про секс.

Британська соціальна організація Незаконні контакти опитала близько 2000 чоловіків і жінок, аби з'ясувати поширені неправдиві речі, що стосуються сексу.

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Очікувано – між статями є відмінності

Найпопулярніша жіноча брехня – кількість партнерів, з якими вони мали сексуальні зв’язки, а чоловіки найчастіше заперечували зраду.

Наступна поширена сексуальна брехня жінок – симуляція оргазму і фраза "Я тебе люблю". В той час як чоловіки заперечують, що дивляться порно.

Через страх відштовхнути партнера 44% чоловіків заявили, що приховували свою невірність, а понад 50% жінок зазначили, що через ту ж причину не повідомляли реальну цифру своїх минулих сексуальних партнерів.

Про що брешуть жінки

Щодо реальної кількості сексуальних партнерів. Симулюють оргазм. Кажуть партнеру "Я люблю тебе", хоч насправді не відчувають цього. Перебільшують частоту статевих актів. Брешуть щодо якості сексу – кажуть, що він був чудовим, коли насправді це було не так. Переконують, що не люблять порно. Не зізнаються, що мастурбують.

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Про що брешуть чоловіки

"Я ніколи не зраджував". "Я не дивлюсь порно". "Я не часто мастурбую". Роблять компліменти партнерці, коли насправді так не вважають. Перебільшують щодо кількості сексуальних партнерок. Виправдовуються за поганий секс фразою: "Зазвичай це триває набагато довше". Кажуть "Я люблю тебе", коли цього не відчувають.

Переконують, що ніколи не фантазують про секс з іншими жінками.