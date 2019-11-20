Про що брешуть чоловіки й жінки, коли мова заходить про секс
Чи розповідаєте ви про своє сексуальне життя? А коли розмовляєте про інтим, завжди говорите правду? Можливо, деякі факти з розповідей партнера у вас викликають підозри? Про що ж зазвичай люблять перебільшувати чи навпаки замовчувати люди, коли говорять про секс.
Британська соціальна організація Незаконні контакти опитала близько 2000 чоловіків і жінок, аби з'ясувати поширені неправдиві речі, що стосуються сексу.
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Очікувано – між статями є відмінності
Найпопулярніша жіноча брехня – кількість партнерів, з якими вони мали сексуальні зв’язки, а чоловіки найчастіше заперечували зраду.
Наступна поширена сексуальна брехня жінок – симуляція оргазму і фраза "Я тебе люблю". В той час як чоловіки заперечують, що дивляться порно.
Через страх відштовхнути партнера 44% чоловіків заявили, що приховували свою невірність, а понад 50% жінок зазначили, що через ту ж причину не повідомляли реальну цифру своїх минулих сексуальних партнерів.
Про що брешуть жінки
- Щодо реальної кількості сексуальних партнерів.
- Симулюють оргазм.
- Кажуть партнеру "Я люблю тебе", хоч насправді не відчувають цього.
- Перебільшують частоту статевих актів.
- Брешуть щодо якості сексу – кажуть, що він був чудовим, коли насправді це було не так.
- Переконують, що не люблять порно.
- Не зізнаються, що мастурбують.
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Про що брешуть чоловіки
- "Я ніколи не зраджував".
- "Я не дивлюсь порно".
- "Я не часто мастурбую".
- Роблять компліменти партнерці, коли насправді так не вважають.
- Перебільшують щодо кількості сексуальних партнерок.
- Виправдовуються за поганий секс фразою: "Зазвичай це триває набагато довше".
- Кажуть "Я люблю тебе", коли цього не відчувають.
Переконують, що ніколи не фантазують про секс з іншими жінками.
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