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Як зрозуміти, що у вас проблеми з печінкою: основні симптоми

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Проблеми з печінкою: симптоми / carolinadigestive.com

Людина може довго не знати про пошкодження печінки, поки ураження не виявиться занадто серйозним. Тому дуже важливо знати перші симптоми проблем з цим органом.

Печінка – це життєво важливий орган, який виконує понад 500 функцій, включаючи видалення токсинів з крові, вироблення жовчі, яка допомагає розщеплювати й поглинати жири, виробництво білків. Деякі фактори, такі як нездоровий раціон, надлишок алкоголю, деякі вірусні інфекції (гепатит) можуть привести до пошкодження печінки.

Також на тему: Як ліки впливають на печінку

Симптоми захворювань печінки

Фахівці склали перелік ознак, які свідчать про те, що печінка людини може бути хворою, пише Times Now. У цей список увійшли:

  • втома;
  • схильність до синців і кровотеч;
  • свербіж шкіри;
  • неприємний запах з рота;
  • втрата апетиту;
  • нудота;
  • біль і набряк живота;
  • набряк ніг і щиколоток;
  • жовтизна шкіри, очних білків;
  • павукові ангіоми (червоні павукоподібні артерії, які видно під шкірою).

Жирна їжа негативно впливає на здоров'я печінка
Жирна їжа негативно впливає на здоров'я печінка \ unsplash.com

Як захистити печінку? 

Щоб запобігти захворюванню печінки й зберегти орган здоровим, лікарі радять дотримуватися здорової збалансованої дієти, яка містить багато продуктів, багатих на клітковину:  фруктів, овочів і цільного зерна. Їжте рибу, горіхи й боби як джерело пісних білків.

Уникайте або скорочуйте вживання червоного м'яса і продуктів з високим вмістом насичених жирів, які можуть викликати ожиріння печінки, якщо вживаються в занадто великій кількості.

Також для оздоровлення печінки важливо пити достатньо води й регулярно робити фізичні вправи – активність знижує навантаження на печінку і допомагає запобігти ожирінню органу.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Шлунково-кишковий тракт Профілактика захворювань Лікування
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