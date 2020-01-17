Як зрозуміти, що у вас проблеми з печінкою: основні симптоми

Людина може довго не знати про пошкодження печінки, поки ураження не виявиться занадто серйозним. Тому дуже важливо знати перші симптоми проблем з цим органом.

Печінка – це життєво важливий орган, який виконує понад 500 функцій, включаючи видалення токсинів з крові, вироблення жовчі, яка допомагає розщеплювати й поглинати жири, виробництво білків. Деякі фактори, такі як нездоровий раціон, надлишок алкоголю, деякі вірусні інфекції (гепатит) можуть привести до пошкодження печінки.

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Симптоми захворювань печінки

Фахівці склали перелік ознак, які свідчать про те, що печінка людини може бути хворою, пише Times Now. У цей список увійшли:

втома;

схильність до синців і кровотеч;

свербіж шкіри;

неприємний запах з рота;

втрата апетиту;

нудота;

біль і набряк живота;

набряк ніг і щиколоток;

жовтизна шкіри, очних білків;

павукові ангіоми (червоні павукоподібні артерії, які видно під шкірою).



Жирна їжа негативно впливає на здоров'я печінка \ unsplash.com

Як захистити печінку?

Щоб запобігти захворюванню печінки й зберегти орган здоровим, лікарі радять дотримуватися здорової збалансованої дієти, яка містить багато продуктів, багатих на клітковину: фруктів, овочів і цільного зерна. Їжте рибу, горіхи й боби як джерело пісних білків.

Уникайте або скорочуйте вживання червоного м'яса і продуктів з високим вмістом насичених жирів, які можуть викликати ожиріння печінки, якщо вживаються в занадто великій кількості.

Також для оздоровлення печінки важливо пити достатньо води й регулярно робити фізичні вправи – активність знижує навантаження на печінку і допомагає запобігти ожирінню органу.

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