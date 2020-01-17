Як зрозуміти, що у вас проблеми з печінкою: основні симптоми
Людина може довго не знати про пошкодження печінки, поки ураження не виявиться занадто серйозним. Тому дуже важливо знати перші симптоми проблем з цим органом.
Печінка – це життєво важливий орган, який виконує понад 500 функцій, включаючи видалення токсинів з крові, вироблення жовчі, яка допомагає розщеплювати й поглинати жири, виробництво білків. Деякі фактори, такі як нездоровий раціон, надлишок алкоголю, деякі вірусні інфекції (гепатит) можуть привести до пошкодження печінки.
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Симптоми захворювань печінки
Фахівці склали перелік ознак, які свідчать про те, що печінка людини може бути хворою, пише Times Now. У цей список увійшли:
- втома;
- схильність до синців і кровотеч;
- свербіж шкіри;
- неприємний запах з рота;
- втрата апетиту;
- нудота;
- біль і набряк живота;
- набряк ніг і щиколоток;
- жовтизна шкіри, очних білків;
- павукові ангіоми (червоні павукоподібні артерії, які видно під шкірою).
Жирна їжа негативно впливає на здоров'я печінка \ unsplash.com
Як захистити печінку?
Щоб запобігти захворюванню печінки й зберегти орган здоровим, лікарі радять дотримуватися здорової збалансованої дієти, яка містить багато продуктів, багатих на клітковину: фруктів, овочів і цільного зерна. Їжте рибу, горіхи й боби як джерело пісних білків.
Уникайте або скорочуйте вживання червоного м'яса і продуктів з високим вмістом насичених жирів, які можуть викликати ожиріння печінки, якщо вживаються в занадто великій кількості.
Також для оздоровлення печінки важливо пити достатньо води й регулярно робити фізичні вправи – активність знижує навантаження на печінку і допомагає запобігти ожирінню органу.
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