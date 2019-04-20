П’ять міфів про сонцезахисний крем, у які не варто вірити

Невдовзі розпочнеться пляжний сезон. А це означає, що потрібно подбати про захист своєї шкіри від сонячних променів на відпочинку.

Онколог та мамолог Наталія Петрова спростувала найпоширеніші міфи про сонцезахисні креми з SPF.

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Міф 1. Чим вище SPF – тим краще захист

Реальність: SPF – sun protection factor – не що інше, як показник ефективності захисту від В-променів.

Захист від UVA-променів (сонячних променів) маркується окремо або криється під Broad spectrum – широким спектром захисту.

Super-High SPF (> 50) дають помилкове відчуття безпеки: опіку немає (UVB-промені блокуються непогано), а накопичувальна дія UFA матиме погані наслідки.

Міф 2. Водостійкість кремів

Солона вода протягом 40 хвилин змиває крем. Якщо на етикетці не вказано іншого часу. Шукайте вказівку часу, наприклад: Water resistant 80 minutes.

Міф 3. Речовини з протизапальним ефектом в складі це добре

Насправді ж ефект ромашки, алое, алантоїну (зменшення почервоніння, тощо) зберігається протягом 6 годин.

Міф 4. Фізичні фільтри – оксиди цинку і титану – шкідливі для шкіри

Реальність: FDA і Європейські регулятори перевірили це. Наночастинки не проникають в шкіру.

Їх плюси: мають хороший баланс між захистом від двох типів UV, але при поєднанні з авобензоном (кращий UFA-фільтр) знижують ефективність його захисту.

Їх мінуси: діоксид титану ще у 2006 році визнаний канцерогеном. Великі дози його можна отримати при вдиханні сонцезахисних спреїв при систематичному використанні.

Міф 5. Хімічні фільтри — найкращі і сучасні

Насправді ж багато хто з них негативно впливає на ендокринну систему.

Найгірші фільтри:

1. Oxybenzone

2. Octinoxate

3. Homosalate

Вони здатні проникати у молоко, діють як гормон естроген, також існує ризик алергії та порушень гормональної системи.

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