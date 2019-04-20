П’ять міфів про сонцезахисний крем, у які не варто вірити

129 Читать новость на русском
П’ять міфів про сонцезахисний крем, у які не варто вірити
П’ять міфів про сонцезахисний крем, у які не варто вірити / netdoctor.co.uk

Невдовзі розпочнеться пляжний сезон. А це означає, що потрібно подбати про захист своєї шкіри від сонячних променів на відпочинку.

Онколог та мамолог Наталія Петрова спростувала найпоширеніші міфи про сонцезахисні креми з SPF.

Читайте також: При похміллі і не тільки: коли сорбенти не допоможуть

Міф 1. Чим вище SPF – тим краще захист

Реальність: SPF – sun protection factor – не що інше, як показник ефективності захисту від В-променів.

Захист від UVA-променів (сонячних променів) маркується окремо або криється під Broad spectrum – широким спектром захисту.

Super-High SPF (> 50) дають помилкове відчуття безпеки: опіку немає (UVB-промені блокуються непогано), а накопичувальна дія UFA матиме погані наслідки.

Міф 2. Водостійкість кремів

Солона вода протягом 40 хвилин змиває крем. Якщо на етикетці не вказано іншого часу. Шукайте вказівку часу, наприклад: Water resistant 80 minutes.

Міф 3. Речовини з протизапальним ефектом в складі це добре

Насправді ж ефект ромашки, алое, алантоїну (зменшення почервоніння, тощо) зберігається протягом 6 годин.

Міф 4. Фізичні фільтри – оксиди цинку і титану – шкідливі для шкіри

Реальність: FDA і Європейські регулятори перевірили це. Наночастинки не проникають в шкіру.

Їх плюси: мають хороший баланс між захистом від двох типів UV, але при поєднанні з авобензоном (кращий UFA-фільтр) знижують ефективність його захисту.

via GIPHY

Їх мінуси: діоксид титану ще у 2006 році визнаний канцерогеном. Великі дози його можна отримати при вдиханні сонцезахисних спреїв при систематичному використанні.

Міф 5. Хімічні фільтри — найкращі і сучасні

Насправді ж багато хто з них негативно впливає на ендокринну систему.

Найгірші фільтри:

1. Oxybenzone
2. Octinoxate
3. Homosalate

Вони здатні проникати у молоко, діють як гормон естроген, також існує ризик алергії та порушень гормональної системи.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
В Україні збудували частину першої бетонної дороги
сьогодні
1301
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Краса
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як прийняти програш свого кандидата в президенти
19 квітня 16:00 Як прийняти програш свого кандидата в президенти
311
Як не посваритися з близькими через вибори президента
19 квітня 14:35 Як не посваритися з близькими через вибори президента
Олександр Бевза 302
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
17 квітня 17:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 1474
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
13 квітня 20:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 8802
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
11 квітня 08:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
10222
Новини
Більше новин
Залиште відгук