П’ять образів жінок під час сексу, які не варто повторювати

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П’ять образів жінок в сексі, які не варто повторювати
П’ять образів жінок в сексі, які не варто повторювати / sextoyer.com

У будь-якої, навіть найбільш люблячої пари, в житті бувають моменти, коли відносини здаються не такими барвистими. І тоді навіть інтимна близькість перетворюється на буденність.

Але часто жінки зважуються на надто радикальні дії, від яких секс не покращується.

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Сексолог Катерина Федорова назвала невдалі образи жінок в сексі

1) Професіоналка

Не варто показати весь свій професіоналізм і досвід можна і потрібно, але не відразу. Табу стоїть на першу ніч. Інакше виникає логічне питання – де ви цього навчилися.

2) Жінка-хижак

Чоловіки люблять гарячих жінок доти, доки вони не покажуть зуби та кігті. Тому потрібно знати міру у цьому, не варто цим сильно захоплюватися.

3) Зірка секс-шопу

Сексуальні іграшки – це, звісно, добре, але з цим варто бути дуже акуратними. Не потрібно проявляти надто багато ініціативи аж до тих пір, як чоловік не попросить це зробити.

Не потрібно проявляти надто багато ініціативи
Не потрібно проявляти надто багато ініціативи

4) Гімнастка

Не треба робити того, до чого ваш організм не звик. Не потрібно намагатися повторити те, що вам просто фізично не під силу. Інакше ви ризикуєте опинитися в травмпункті і стати героями анекдотів.

5) Кулінарна жриця

Як часто можна спостерігати у кіно таку картину: вона, він, збиті вершки та інші солодощі. Добре те, що з мірою. Головне – не переборщити, не думайте, що ви на кухні. Це може призвести до небажаних наслідків.

І головна заборона – ніколи не робіть нічого проти своєї волі! Секс — це насолода для двох.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Секс
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