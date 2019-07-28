П'ять проблем зі здоров'ям, які призводять до підвищеної втоми у чоловіків

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Підвищена втома у чоловіків: причини
Підвищена втома у чоловіків: причини / Фото з вільних джерел

Втома і апатія після довгого робочого дня — це нормальне і природне явище. Щоб прийти в норму, здоровій людині досить добре виспатися або просто дожити до вихідних. Але якщо навіть відпочинок не допомагає вам, то варто задуматися про візит до лікаря.

Терапевт-дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, через які проблеми та хвороби може виникати підвищена втома у чоловіків.

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Основні причини підвищеної втоми

1. Вісцеральне ожиріння

У чоловіків з віком знижуються рівні тестостерону, з'являється схильність до накопичення жиру. Найчастіше він накопичується в області живота. Накопичення жиру ще більше знижує тестостерон, завдяки ферменту жирової тканини — ароматази, яка збільшує кількість естрогену і знижує тестостерон у чоловіків.

 
Вісцеральне ожиріння – наслідки
  1. знижується лібідо
  2. погіршується статева функція.
  3. зменшуються в розмірах яєчка
  4. погіршується ріст бороди
  5. посилюється слабкість, швидка стомлюваність

2. Проблема з щитовидною залозою

Найчастіше зустрічається у жінок, але може виникнути та у чоловіків, не ігноруйте ранні симптоми:

  • втома
  • чутливість до холоду
  • закреп
  • збільшення ваги
  • сухість шкіри, уповільнений ріст волосся
  • депресія

3. Депресія або хронічний стрес

У чоловіків гострий стрес викликає зменшення секреції тестостерону, а хронічний – зниження здатності сперми до запліднення і якісні зміни сперматозоїдів.

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4. Проблеми зі сном

Порушення сну, циркадних ритмів і хронічна втома взаємопов'язані. Лягайте спати до 23:00 та напередодні сну вимикайте гаджети.

5. Зниження заліза і рівня вітаміну D

Основні симптоми

  • підвищена стомлюваність
  • дратівливість
  • алергія на сонце
  • часті простудні захворювання

Тому лікар радить щороку проходити обстеження, дотримуватися здорового способу життя та раціону.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Чоловіче здоров’я Профілактика захворювань
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