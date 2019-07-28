П'ять проблем зі здоров'ям, які призводять до підвищеної втоми у чоловіків

Втома і апатія після довгого робочого дня — це нормальне і природне явище. Щоб прийти в норму, здоровій людині досить добре виспатися або просто дожити до вихідних. Але якщо навіть відпочинок не допомагає вам, то варто задуматися про візит до лікаря.

Терапевт-дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, через які проблеми та хвороби може виникати підвищена втома у чоловіків.

Читайте також: До п'яти разів: через що у чоловіків виникають нічні ерекції

Основні причини підвищеної втоми

1. Вісцеральне ожиріння

У чоловіків з віком знижуються рівні тестостерону, з'являється схильність до накопичення жиру. Найчастіше він накопичується в області живота. Накопичення жиру ще більше знижує тестостерон, завдяки ферменту жирової тканини — ароматази, яка збільшує кількість естрогену і знижує тестостерон у чоловіків.

Вісцеральне ожиріння – наслідки знижується лібідо погіршується статева функція. зменшуються в розмірах яєчка погіршується ріст бороди посилюється слабкість, швидка стомлюваність

2. Проблема з щитовидною залозою

Найчастіше зустрічається у жінок, але може виникнути та у чоловіків, не ігноруйте ранні симптоми:

втома

чутливість до холоду

закреп

збільшення ваги

сухість шкіри, уповільнений ріст волосся

депресія

3. Депресія або хронічний стрес

У чоловіків гострий стрес викликає зменшення секреції тестостерону, а хронічний – зниження здатності сперми до запліднення і якісні зміни сперматозоїдів.

4. Проблеми зі сном

Порушення сну, циркадних ритмів і хронічна втома взаємопов'язані. Лягайте спати до 23:00 та напередодні сну вимикайте гаджети.

5. Зниження заліза і рівня вітаміну D

Основні симптоми

підвищена стомлюваність

дратівливість

алергія на сонце

часті простудні захворювання

Тому лікар радить щороку проходити обстеження, дотримуватися здорового способу життя та раціону.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.