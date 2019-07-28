П'ять проблем зі здоров'ям, які призводять до підвищеної втоми у чоловіків
Втома і апатія після довгого робочого дня — це нормальне і природне явище. Щоб прийти в норму, здоровій людині досить добре виспатися або просто дожити до вихідних. Але якщо навіть відпочинок не допомагає вам, то варто задуматися про візит до лікаря.
Терапевт-дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, через які проблеми та хвороби може виникати підвищена втома у чоловіків.
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Основні причини підвищеної втоми
1. Вісцеральне ожиріння
У чоловіків з віком знижуються рівні тестостерону, з'являється схильність до накопичення жиру. Найчастіше він накопичується в області живота. Накопичення жиру ще більше знижує тестостерон, завдяки ферменту жирової тканини — ароматази, яка збільшує кількість естрогену і знижує тестостерон у чоловіків.
- знижується лібідо
- погіршується статева функція.
- зменшуються в розмірах яєчка
- погіршується ріст бороди
- посилюється слабкість, швидка стомлюваність
2. Проблема з щитовидною залозою
Найчастіше зустрічається у жінок, але може виникнути та у чоловіків, не ігноруйте ранні симптоми:
- втома
- чутливість до холоду
- закреп
- збільшення ваги
- сухість шкіри, уповільнений ріст волосся
- депресія
3. Депресія або хронічний стрес
У чоловіків гострий стрес викликає зменшення секреції тестостерону, а хронічний – зниження здатності сперми до запліднення і якісні зміни сперматозоїдів.
4. Проблеми зі сном
Порушення сну, циркадних ритмів і хронічна втома взаємопов'язані. Лягайте спати до 23:00 та напередодні сну вимикайте гаджети.
5. Зниження заліза і рівня вітаміну D
Основні симптоми
- підвищена стомлюваність
- дратівливість
- алергія на сонце
- часті простудні захворювання
Тому лікар радить щороку проходити обстеження, дотримуватися здорового способу життя та раціону.
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