У ще одному студентському гуртожитку на Київщині спалах коронавірусу

На Київщині спалах коронавірусу вкотре виявили у гуртожитку. Цього разу вогнище зафіксували у студентському гуртожитку в Переяславі.

Інфекцію виявили у пацієнта зовсім випадково – після операції внаслідок побутової травми. Про це розповів тимчасовий виконавець обов'язків голови КОДА Василь Володін, повідомляє 24 канал.

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Хворому спершу провели експрес-тест на наявність антитіл до коронавірусу й після того, як він виявився позитивним – зробили ПЛР-тест.

Загалом у гуртожитку зараз проживає близько 165 людей. Усіх контактних осіб хворого вже визначено й нині проводиться збір зразків для аналізів.

За результатами буде зрозуміло, чи є потреба запроваджувати суворі заходи щодо ізоляції цього гуртожитку,

– сказав Володін.

Станом на 25 травня в Київській області виявили 1 437 випадків зараження коронавірусом. 300 людей одужало, але 30 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою.